UNA NOTTE DA RICCONI - DAL 6 DICEMBRE SU AIRBNB SARA' POSSIBILE AFFITTARE PER UNA NOTTE LA VILLA SUL LAGO DI COMO DOVE E' STATO GIRATO IL FILM "HOUSE OF GUCCI" - L'ANNUNCIO: "VILLA BALBIANO E' UN MAESTOSO GIOIELLO ITALIANO E SIAMO ORGOGLIOSI DEL FATTO CHE SARA' PROTAGONISTA DEL FILM PIU' ALLA MODA DELL'ANNO" - IL PREZZO PER UNA CAMERA IL 31 MARZO E' DI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Villa Balbiano, la casa di House of Gucci, la casa di House of Gucci

La lussuosa casa del nuovo film House of Gucci è ora disponibile per i fan. La proprietà, sulle sponde del lago di Como, è un posto di rilievo nel film. E ora gli appassionati di moda hanno la possibilità di sperimentarlo da soli dopo che è stato messa in affitto sul sito di noleggio Airbnb.

Nel film, il patriarca della famiglia Aldo Gucci vive in un grande palazzo del XVI secolo, con ampi giardini e interni stravaganti. Si chiama Villa Balbiano ed è una delle più grandi residenze private del lago, con sei camere da letto e sei bagni, oltre a una piscina all'aperto, un molo privato e una darsena.

Villa Balbiano, la casa di House of Gucci 3

La descrizione della proprietà recita: «Situata sulla sponda occidentale del Lago di Como, Villa Balbiano è un maestoso gioiello italiano e siamo orgogliosi del fatto che sarà protagonista del film più alla moda dell'anno, House of Gucci».

«Trasportando gli spettatori al culmine dell'opulenza italiana degli anni '90, nel film Villa Balbiano è il luogo della casa del patriarca della famiglia Gucci, Aldo Gucci».

Il palazzo apparteneva un tempo al cardinale Tolomeo Gallio, che lo costruì alla fine del XVI secolo e lo utilizzò come sua residenza principale. Un secolo dopo fu ampliato e abbellito dal cardinale Angelo Maria Durini.

Villa Balbiano, la casa di House of Gucci 2

House of Gucci - diretto da Ridley Scott e interpretato anche da Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek e Al Pacino - è nei cinema statunitensi dal 24 novembre e nel Regno Unito dal 26 novembre.

Villa Balbiano, la casa di House of Gucci 7

Le prenotazioni per la villa si aprono il 6 dicembre. Un soggiorno di una notte a Villa Balbiano il 30 marzo 2022 costa 1.000 euro a notte.

Villa Balbiano, la casa di House of Gucci 6 villa balbiano Villa Balbiano, la casa di House of Gucci, la casa di House of Gucci 9 Villa Balbiano, la casa di House of Gucci 8 Villa Balbiano, la casa di House of Gucci 5 Villa Balbiano, la casa di House of Gucci 4