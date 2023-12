I NUMERI PARLANO CHIARO: I FEMMINICIDI SONO UN ORRORE MA NON RAPPRESENTANO UN “ALLARME SOCIALE” - I FEMMINICIDI IN ITALIA SONO TRA I PIÙ BASSI IN EUROPA: L’ITALIA È IL TERZO PAESE PIÙ SICURO DOPO NORVEGIA E SVIZZERA - “ITALIA OGGI”: “È FALSO CHE SI UCCIDANO PIÙ DONNE CHE IN PASSATO, ANZI, SE NE UCCIDONO MENO. L’ALLARME SULLA SICUREZZA È INDEBITAMENTE INGIGANTITO” - TUTTI I DATI ISTAT

Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

FEMMINICIDIO IN ITALIA

Il sensazionalismo dei media e la sterile polemica politica stanno seminando fake news a go-go. E lo fanno da anni. Sia sul tema della sicurezza in generale, sia sui femminicidi in particolare. Come già scritto su ItaliaOggi dell’11 febbraio 2023, in Italia ormai da tanti anni non esiste un tema legato alla sicurezza: analizzando i dati Istat, ovvero gli unici numeri oggettivi e incontestabili, infatti, ci si rende conto che nel 2022 in Italia sono stati commessi in tutto 322 omicidi (196 uomini e 126 donne).

Uno dei dati più bassi in Europa: l’Italia è il terzo paese più sicuro del Vecchio continente dopo Norvegia e Svizzera, secondo una indagine Eurostat. Vero è, invece, che l’Italia era molto insicura in passato: nel 1991, ad esempio, gli omicidi furono 1916 (di cui 220 donne), e nel 1982 i morti ammazzati erano stati 1983.

femminicidi in europa

[…] In queste settimane si sta scatenando […] una […] campagna, tutta mediatica, legata ai femminicidi. Ma è un fenomeno che esiste davvero? Anche in questo caso, guardiamo ai dati Istat: nel 2002 in Italia ci furono 187 omicidi di donne, nel 2003 salirono a 192. Da lì in poi, e quindi negli ultimi 20 anni, si assiste a un calo tendenziale costante, arrivando ai 148 del 2014, ai 123 omicidi femminili del 2017, e i 111 del 2019. C’è stata una lieve ripresa nel 2020 (116), nel 2021 (119) e nel 2022 (126), fenomeno che già era capitato in passato […]

FEMMINICIDIO

[…] Perciò, studiando i numeri oggettivi, emerge che è falso che si uccidano più donne che in passato, anzi, se ne uccidono meno. Vero è, invece, che il calo generalizzato degli omicidi in Italia negli ultimi 40 anni ha riguardato soprattutto gli uomini, mentre il dato sul target femminile è certamente sceso, ma molto meno. […]