LA NUOVA FASE DELLA GUERRA: ORA L’UCRAINA ATTACCA! – GRAZIE AI NUOVI MISSILI A LUNGO RAGGIO AMERICANI, KIEV È IN GRADO DI COLPIRE LA CRIMEA E FARE MOLTO MALE AI RUSSI. LA NOVITÀ È CHE ORA DICHIARANO APERTAMENTE DI ESSERE PASSATI AL CONTRATTACCO: “L’OPERAZIONE DI DEMILITARIZZAZIONE CONTINUERÀ FINO ALLA COMPLETA LIBERAZIONE DEI TERRITORI UCRAINI OCCUPATI”. CHE SUCCEDE SE SI FANNO PRENDERE LA MANO E INIZIANO A COLPIRE IL TERRITORIO RUSSO?

KIEV, DEMILITARIZZAZIONE CRIMEA FINO A TOTALE LIBERAZIONE

(ANSA) - L'operazione di "demilitarizzazione" da parte delle Forze Armate continuerà fino alla completa liberazione dei territori ucraini occupati: lo scrive su Telegram il capo dell'Ufficio del Presidente ucraino, Andriy Yermak, secondo quanto riporta Ukrinform.

"L'operazione di demilitarizzazione nello stile di alta precisione delle Forze Armate dell'Ucraina continuerà fino alla completa liberazione dei territori ucraini (occupati). I nostri soldati sono i migliori sponsor del nostro ottimo umore. La Crimea è Ucraina", afferma Yermak.

MOSCA, ESPLOSIONI IN BASE CRIMEA CAUSATE DA 'SABATOGGIO'

(ANSA) - L'incidente odierno alla base russa di Dzhankoi, in Crimea, è stato causato da un'operazione di "sabotaggio": lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass.

