14 gen 2022 20:10

LA NUOVA FRONTIERA DELLA GUERRA TRA CARTELLI IN MESSICO – I NARCOS STANNO SEMPRE PIÙ DIVENTANDO HI-TECH, ANCHE NEL MODO DI AMMAZZARSI A VICENDA: IN UN VIDEO PUBBLICATO ONLINE SI VEDONO DEI DRONI CAPACI DI SGANCIARE DELLE BOMBE, GIÀ UTILIZZATI IN ALCUNI ATTACCHI DEL CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN… - VIDEO