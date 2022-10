LA NUOVA STRATEGIA DI PUTIN: PORTARE ALLO STREMO LA POPOLAZIONE UCRAINA E LASCIARLA SENZA LUCE, PER LOGORARE LA RESISTENZA – ANCHE OGGI SONO STATE UDITE ESPLOSIONI IN TUTTA KIEV: È STATA COLPITA UNA CENTRALE ELETTRICA – L’UCRAINA ACCUSA LA RUSSIA DI AVER RAPITO DUE DIPEDENTI DELLA CENTRLAE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA…

MEDIA, ESPLOSIONI IN TUTTA KIEV

(ANSA) - Esplosioni sono state udite questa mattina in tutta Kiev, mentre dense colonne di fumo sono visibili sopra la centrale elettrica colpita: lo riporta un giornalista dell'agenzia di stampa Ukrinform, secondo il quale in uno dei quartieri della città manca la corrente elettrica.

KIEV, RAPITI DUE DIPENDENTI DI UNA CENTRALE NUCLEARE

(ANSA-AFP) - L'Ucraina accusa la Russia di aver "rapito" due dipendenti di una centrale nucleare.

DRONE KAMIKAZE SI ABBATTE SU KIEV

UCRAINA: DIPENDENTI RAPITI IN CENTRALE ZAPORIZHZHIA

(ANSA-AFP) - Lavoravano nella centrale nucleare di Zaporizhzhia (sud) controllata dai russi i due dipendenti rapiti dalle forze di Mosca: lo ha reso noto Energoatom, l'agenzia statale ucraina per l'energia nucleare. In un messaggio pubblicato sui social media, l'agenza ha affermato che le forze russe hanno "rapito" ieri il responsabile delle tecnologie informatiche della centrale, Oleg Kostyukov, e il vicedirettore generale dell'impianto, Oleg Osheka: i due sono stati "portati in una destinazione sconosciuta".

KIEV, COLPITA CENTRALE ELETTRICA NELLA CAPITALE

(ANSA-AFP) - Una centrale elettrica a Kiev è stata colpita da tre attacchi russi. Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza ucraina. "Secondo le prime informazioni, un impianto di alimentazione sulla riva sinistra di Kiev è stato colpito tre volte", ha scritto sui social media il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino, Kyrylo Tymoshenko.

KIEV, CENTRALE ELETTRICA COLPITA NEL DISTRETTO DI DESNYANSKY

attacco russo a kiev 17 ottobre 2022 4

(ANSA) - L'impianto elettrico di Kiev colpito questa mattina dalle forze russe si trova nel distretto Desnyansky: lo ha reso noto il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, come riporta Ukrinform.

