LA NUOVA VITA DIGITALE DELLE CABINE TELEFONICHE – TIM, IN COLLABORAZIONE CON URBAN VISION, LANCIA LE “STAZIONI INTELLIGENTI”: AL POSTO DELLE VECCHIE CABINE IN VIA DI ROTTAMAZIONE, CI SARANNO DEGLI INFOPOINT IN MODALITÀ TOUCH SCREEN CHE OFFRIRANNO INFORMAZIONI SU SERVIZI ED EVENTI IN CITTÀ. L'AD PIETRO LABRIOLA: “SARANNO ANCHE UN IMPORTANTE PRESIDIO PER LA SICUREZZA, CON IL TASTO ‘WOMEN+’ CHE CONSENTIRÀ DI RICHIEDERE AIUTO IN SITUAZIONI DI PERICOLO” – SI PARTE DA MILANO, POI L'INIZIATIVA SI SVILUPPERÀ IN ALTRE 13 CITTÀ

Saranno info point per la cultura, il turismo e tutte le informazioni che il Comune vorrà fornire ai cittadini: dall’offerta dei musei a cinema, teatri, concerti ed eventi culturali. Ma anche un presidio per la sicurezza, con il tasto “Women+” che consentirà di richiedere aiuto in situazioni di pericolo.

Parte da Milano la nuova vita delle cabine telefoniche, alla quale da poco abbiamo definitivamente detto addio. Durante la conference call sui conti del semestre, ai primi di agosto, l’ad Tim Pietro Labriola ha confermato che si sta andando verso lo smantellamento delle cabine telefoniche. E che il processo sarà completato entro il 2023, in anticipo rispetto al 2026.

Addio spogliatoi improvvisati per Superman. Addio a quelle presenza comunque rassicuranti per qualsiasi emergenza, luoghi in cui si è consumata tanta vita fino alla diffusione ormai capillare dei telefoni cellulari (le sim “human” erano 78,3 milioni a marzo 2023, secondo gli ultimi dati Agcom).

Un capitolo si chiude e un altro si prepara a essere aperto. Si parte da Milano. Che è stata apripista già per la prima cabina telefonica stradale che in Italia fu installata proprio nel capoluogo lombardo, in piazza San Babila, il 10 febbraio 1952 per iniziativa della concessionaria Stipel. E proprio a Milano ora Tim ha programmato, in virtù di un accordo con il Comune ambrosiano, di installarne 450 per arrivare poi gradualmente in altre 13 città, per un totale di circa 2.500 cabine, contro le 15mila vecchie cabine in corso di dismissione in accordo con Agcom.

Nuove cabine digitali, dunque. Vere e proprie stazioni intelligenti in modalità touch screen, create in collaborazione con Urban Vision . Per fare cosa? Innanzitutto, spiega un comunicato di Tim, «le cabine digitali rappresentano un presidio evoluto e inclusivo, con applicazioni sensoristiche che consentiranno anche alle persone con disabilità motorie, barriere linguistiche o visive, di accedere alle informazioni e ai servizi digitali in modo personalizzato, semplice e veloce».

