A New York è stata arrestata una ragazzina di 13 anni, ritenuta il "principale aggressore" nella rappina ad una donna di 76 anni nel Bronx che ha riportato la frattura dell’anca. La ragazza è accusata di rapina e aggressione.

Per la polizia non è stata subito in grado di ricostruire l’accaduto. Poi grazie ai video di sorveglianza la vicenda si è chiarita. Nei filmati si vede l’anziana lottare per tenere chiusa la porta d’ingresso, ma infine soccombere agli aggressori. La ragazzina le prende la borsa e la spinge a terra, procurandole la frattura dell’anca, mentre un compare sorride alla telecamera.

I tre sono poi scappati con 50 dollari, il portafoglio, una carta di debito e carte assicurative. Un vicino ha detto di aver visto la donna a terra ed di essere corso fuori ad aiutare.

«Era sdraiata proprio lì. Ho detto stai bene e lei ha detto “No, mi fa male l'anca, mi fa male la schiena”». Il figlio Sean ha detto che sua madre potrebbe non riprendersi mai completamente dall'attacco.

I vicini hanno detto di aver riconosciuto uno dei giovani aggressori e affermano che è nota per aver causato problemi nella zona. Hanno detto di aver chiamato la polizia in precedenza e sperano che la giovane riceva aiuto, ma anche che è stata ritenuta responsabile per l'attacco violento.

