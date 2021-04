5 apr 2021 10:12

I NUOVI REQUISITI PER LAVORARE: AVERE UNA VESCICA DI FERRO - AMAZON HA AMMESSO CHE A VOLTE I SUOI AUTISTI SONO COSTRETTI A FARE PIPÌ NELLE BOTTIGLIE PERCHÉ “POSSONO AVERE PROBLEMI NEL TROVARE LA TOILETTE A CAUSA DEL TRAFFICO O PERCHÉ PERCORRONO STRADE IN ZONE RURALI” (E SOPRATTUTTO PERCHÉ L’ALGORITMO CHE SCANDISCE LE CONSEGNE NON PERMETTE DI RALLENTARE NEANCHE UN ATTIMO) - INIZIALMENTE L’AZIENDA DI BEZOS AVEVA NEGATO: “SE FOSSE COSÌ NESSUNO LAVOREREBBE PER NOI”. E INVECE…