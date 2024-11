NUOVO ANNO, STESSO “PACCO” DI NATALE PER I FUORISEDE: L’AUMENTO DEI PREZZI DEI TRASPORTI PER TORNARE A CASA SOTTO LE FESTE – CHI VIAGGIA DA NORD A SUD DEVE SUBIRE IL SOLITO SALASSO CON BIGLIETTI DI BUS E AEREI RINCARATI DEL 33% E DEL 20% PER CHI SCEGLIE IL TRENO – RECORD PER LA TRATTA FERROVIARIA TRA MILANO E REGGIO CALABRIA: VENERDÌ 20 DICEMBRE SI ARRIVA A SGANCIARE 345 EURO CON UN CAMBIO A ROMA E UN TEMPO DI PERCORRENZA DI OLTRE NOVE ORE – NON VA MEGLIO A CHI DEVE ARRIVARE IN PUGLIA: PER UN MILANO-LECCE CON PARTENZA DOMENICA 22 SI RISCHIA DI PAGARE 315 EURO…

Viaggiare sotto le feste sarà l’ennesimo salasso per chi intende spostarsi per Natale e Capodanno. A più di un mese dalla data del presunto esodo (in gran parte sulla direttrice Nord-Sud del Paese) le differenze di costo rispetto ai prezzi abituali dei biglietti dei treni sono già notevoli e di gran lunga superiori rispetto ai rincari dell’anno scorso quando risultarono, in media, secondo le rilevazioni delle associazioni dei consumatori relative del +33% per i viaggi in bus o in aereo e del +20% per quelli in treno. Con il record della tratta Milano-Reggio Calabria (con Trenitalia) venerdì 20 dicembre: il picco di 345 euro con un cambio a Roma e 9 ore e 26 minuti di viaggio. O l’analogo Milano-Lecce (con Trenitalia) domenica 22 dicembre: punte di prezzo fino a 315 euro.

Il Corriere della Sera è andato a vedere cosa si sta verificando quest’anno, con una domanda di mobilità tornata ampiamente ai livelli pre Covid, anzi è persino cresciuta per gli spostamenti in treno rispetto al 2019. E si scopre che c’è un’Italia tagliata che non potrà permettersi di viaggiare in treno, non solo per i tempi di percorrenza (leggi qui l’analisi di qualche anno fa sulle durate delle principali tratte) ma per il livello dei prezzi raggiunti dai biglietti in prossimità delle feste.

Così siamo andati a vedere le due tratte a maggiore percorrenza, una sulla linea tirrenica che arriva fino a Reggio Calabria, l’altra sulla adriatica, con destinazione Lecce, la stazione più a Sud in Puglia. L’analisi è stata effettuata sul sito di Trenitalia e su quello di Italo (che però si ferma a Bari, per Lecce c’è Itabus che prevede la copertura della tratta in bus) tra giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre, i cinque giorni in cui si suppone ci sarà un esodo di massa dei pendolari per lavoro, con gli affetti al Meridione. Stazione di partenza: Milano, la capitale economica del Paese, che attrae una buona parte della manodopera, offre occasioni lavorative.

Gli esempi di rincari

Ad esempio Milano Reggio Calabria con Trenitalia di lunedì 23 dicembre: con un cambio a Roma non costa meno di 168 euro solo andata. La tratta da Milano a Lecce con Trenitalia di venerdì 20 dicembre invece mostra che è impossibile spendere meno di 168 euro, con punte di 177 euro. Analoghi rincari con Italo sulla tratta Milano-Bari tra giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre: impossibile spendere meno di 107,9 euro. La tratta Milano Reggio Calabria con Italo nei giorni compresi tra giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre non costa meno di 132,9 euro

Le due stazioni di arrivo ci permettono di ragionare anche sulle tappe intermedie. I treni da Milano per Reggio Calabria si fermano a Roma o a Napoli e Salerno, almeno quelli dell’Alta velocità, poi proseguono giù con altri convogli e si fermano anche a Sapri, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia. Quelli diretti a Lecce fanno tutta la linea adriatica: toccano le Marche, l’Abruzzo, l’alta Puglia con Foggia e il Tavoliere delle Puglie e fermano a Bari. I costi aumentano per tutte le tratte, proporzionalmente: nessuno è escluso dal rincaro dei prezzi, con punte che arrivano fino al 300% di rincaro rispetto alla media annuale.

Addirittura scopriamo che sabato 21 dicembre con Trenitalia da Milano a Lecce non ci sono più posti disponibili (dalla foto in alto). Non è solo una questione di prezzo, ma è una questione di carenza di posti: la domanda è talmente alta che non copre l’offerta e dunque le uniche alternative possono essere i voli aerei che presentano analoghi rincari o i bus stile Flixbus.

