AUDIWEB CONTESTA IL NOSTRO ARTICOLO SUI DATI PERSONALI CONDIVISI CON FACEBOOK: ''NIELSEN E FACEBOOK NON CONDIVIDONO LA CHIAVE DI CRIPTAZIONE, E A FACEBOOK NON VENGONO FORNITI DATI SENSIBILI MA SOLO DATI PERSONALI'' - VERO, EPPURE LA STESSA AUDIWEB HA INVIATO AL GARANTE DELLA PRIVACY UNA SEGNALAZIONE MOLTO IMPORTANTE (CHE DAGOSPIA HA POTUTO VISIONARE) IN CUI AMMETTE DI NON POTER SAPERE SE FACEBOOK RISPETTI LE NORME EUROPEE DEL FAMIGERATO GDPR… - RESTANO LE DOMANDE: COME MAI L'AGCOM ANCORA NON DECIDE? COSA HA RISPOSTO IL GARANTE PRIVACY? AH, SAPERLO...