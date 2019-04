“CRUCIANI, SEI UNA CAPRA. NON CAPISCI NIENTE DI CALCIO!” SCAZZO EPICO A ‘TIKI TAKA’ TRA CAIRO E IL CONDUTTORE DE ‘LA ZANZARA’: “COSA C’ENTRA SE LE DUE SQUADRE ERANO SULLO 0-0? SE UN RIGORE C’È, LO SI DÀ. LASCIA PERDERE E CERCA DI FARE DELLE TRASMISSIONI MIGLIORI” – CRUCIANI: “NON SI PUÒ PERMETTERE DI GETTARE MERDA SU DI ME. ME NE FOTTO SE LEI È IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA…”- PARDO STEMPERA: “VOGLIAMO PARLARE DI BARZAGLI?” – VIDEO