IL NUOVO GIRONE INFERNALE E’ IL CONDOMINIO - A MESTRE, IN PROVINCIA DI VENEZIA, IL 67ENNE PAOLO MARANGON E’ MORTO DOPO ESSERE STATO PICCHIATO SULLE SCALE DEL CONDOMINIO DA UN 26ENNE, DOPO UN BANALE DIVERBIO - L’UOMO E’ CADUTO A TERRA E HA BATTUTO LA TESTA DOPO AVER RICEVUTO SCHIAFFI DAL SUO AGGRESSORE, ORA IN STATO DI FERMO…

PAOLO MARANGON - UCCISO A MESTRE PER UNA LITE CONDOMINIALE

(ANSA) - E' morto nella tarda serata di ieri all'ospedale all'Angelo di Mestre (Venezia) il 67enne picchiato da un bullo sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggia, dopo un banale diverbio. Paolo Marangon, questo il nome della vittima, era caduto a terra e aveva battuto il capo dopo aver ricevuto alcuni schiaffi da un 26enne, ora in stato di fermo. Ieri sera, accertata l'impossibilità di una ripresa del paziente, i medici avevano deciso di staccare le macchine che lo tenevano in vita, iniziando il periodo di osservazione per decretare la morte cerebrale, sopraggiunta in tarda serata.