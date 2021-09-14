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NUOVO PICASSO O GENIO DEL MARKETING? IL MONDO DELL'ARTE SI INTERROGA SU LEON LOEWENTRAUT, 23 ANNI, ORA A MONACO CON LA MOSTRA "LEONISMO" - SU INSTAGRAM HA OLTRE 200 MILA FOLLOWER, CONQUISTATI MOSTRANDOSI CON PERSONAGGI COME ANGELA MERKEL O IL VIOLINISTA DAVID GARRETT - IL GIOVANE DIPINGE SU GRANDI FORMATI, SPREMENDO IL COLORE ACRILICO DIRETTAMENTE DAL TUBETTO SULLA TELA, E...-
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CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
RIMANDATELI A SCUOLA NON TANTO PER FARLI STUDIARE QUANTO PER FARLI SCOPARE - NIENTE GITE SCOLASTICHE, FESTE VIETATE TRA LOCKDOWN E COPRIFUOCHI, INCONTRI RAVVICINATI RIDOTTI AL MINIMO: LA PANDEMIA DI COVID-19 HA FATTO RADDOPPIARE IL SESSO VIRTUALE FRA TEENEAGER, CHE NON SONO PIÙ RIUSCITI A VEDERSI E FARE LE PORCATINE DAL VIVO - ALLARME DEGLI ANDROLOGI: "BASTA DAD, IL RIENTRO IN PRESENZA È ESSENZIALE E VA SALVAGUARDATO"