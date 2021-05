5 mag 2021 09:16

NUOVO RECORD DI MORTI DI COVID IN INDIA: 3.780 IN 24 ORE - NONOSTANTE LE PRESSIONE DELL'OPPOSIZIONE, IL PREMIER NARENDRA MODI CONTINUA A RIFIUTARSI DI IMPORRE UN LOCKDOWN NAZIONALE DURO PER TIMORE DELLE RIPERCUSSIONI SULL'ECONOMIA - LA BANCA CENTRALE INDIANA SBLOCCA 6,7 MILIARDI DI DOLLARI PER I PRODUTTORI DI VACCINI, PER GLI OSPEDALI E LE IMPRESE DEL SETTORE SANITARIO...