IL NUOVO SCHIAFFONE DELLA FRANCIA SUI MIGRANTI – IL MINISTRO DELL'INTERNO DI PARIGI, GÉRALD DARMANIN, OGGI IN VISITA A ROMA, FA SAPERE: “NON ACCOGLIEREMO CHI È SBARCATO A LAMPEDUSA”. LA REPLICA DELLA LEGA CON UNA NOTA DI FUOCO: “BASTA CHIACCHIERE, CI ASPETTIAMO DALLA FRANCIA E DALL'EUROPA FATTI CONCRETI!” – CAOS A PORTO EMPEDOCLE: UN CENTINAIO DI MIGRANTI SONO SCAPPATI DALLA STRUTTURA ALLESTITA AL PORTO, DOVE SONO STIPATE OLTRE MILLE PERSONE. FERITO UN POLIZIOTTO

(ANSA) - La Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, intervistato da radio Europe 1 prima della sua visita a Roma. "No, la Francia non si appresta a farlo, la Francia vuole aiutare l'Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire", ha detto rispondendo a una domanda in merito. "Sarebbe un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte". (ANSA).

(ANSA) - "Ciò che vogliamo dire ai nostri amici italiani, che credo siano perfettamente d'accordo con noi, è che dobbiamo proteggere le frontiere esterne dell'Unione europea e soprattutto esaminare subito le richieste d'asilo. Quando non ci sono le condizioni, rimandare (i migranti, ndr) nel loro Paese". Lo ha detto a Europe 1 il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin che oggi sarà in visita a Roma. (ANSA).

(ANSA) - "Basta chiacchiere, gli italiani si aspettano e si meritano dalla Francia e dall'Europa dei fatti concreti!". Così una nota della Lega dopo le parole del ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin. (ANSA).

(ANSA) - La Francia creerà un centro di accoglienza per migranti con una capacità di almeno 200 persone a Mentone, sulla frontiera con l'Italia. Secondo BFM TV, la prefettura locale requisirà un terreno per accogliere migranti e far fronte all'afflusso. La scelta del terreno sarà effettuata nelle prossime ore, aggiunge BFM. Saranno ospitati nel nuovo centro almeno 150, fino a 200 persone al giorno e il tutto sarà gestito dalla protezione civile a qualche centinaio di metri dal confine.

(ANSA) - Caos a Porto Empedocle, dove da ieri sono stipati oltre mille migranti che tentano continuamente di fuggire dalla struttura sul molo nella quale arriva gran parte dei migranti che vengono trasferiti da Lampedusa. Almeno un centinaio di persone è già riuscito a lasciare la struttura. Nel centro di prima accoglienza, presidiato dalle forze dell'ordine, c'è preoccupazione per i trasferimenti a singhiozzo a causa della mancata disponibilità delle autolinee private di mettersi in viaggio verso il nord Italia. Cosa che esaspera ovviamente la situazione sovraffollamento.

(ANSA) - "Nelle ultime ore la situazione a Porto Empedocle è diventata esplosiva. Da ieri sera, infatti, ci sono circa 1.300 migranti sulla banchina e sono solo 20 gli agenti di polizia a tutela dell'intera area. Questa notte alcuni migranti, in larga parte non ancora identificati, hanno tentato di scappare scavalcando le recinzioni e, così facendo, hanno schiacciato il cordone di poliziotti che tentava di impedirne la fuga. Un agente di polizia è rimasto ferito riportando diverse lesioni e una lussazione alla spalla".

Lo denuncia Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp. "Gli sbarchi continui stanno diventando uno dei problemi principali del Paese, perché oltre a mettere in ginocchio il nostro sistema di accoglienza, stanno distogliendo dal controllo del territorio moltissimo personale delle forze dell'ordine - aggiunge - E' assolutamente necessario, dunque, far fronte a questa emergenza non solo inviando più agenti, come sta già facendo il ministro Piantedosi, ma anche attraverso assunzioni straordinarie tra le forze di polizia e con il blocco degli sbarchi".

(ANSA) - Momenti di caos nell'hotspot di Lampedusa dove un gruppetto di migranti, di diversa nazionalità, è venuto alle mani dopo che si è innescata una lite per il mancato rispetto della fila per le identificazioni. I poliziotti, in servizio nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, stanno ancora identificando i migranti giunti la scorsa settimana quando, in sole 24 ore, ci sono stati 112 sbarchi. Alcuni, vedendosi passare avanti per il rilievo della impronte digitali e il foto-segnalamento da chi era arrivato dopo, hanno dato in escandescenze. A riportare la calma sono stati i poliziotti. Una persona è rimasta ferita e nella struttura è arrivata anche un'autoambulanza. Non c'è stato però bisogno del trasferimento al poliambulatorio perché l'immigrato ferito è stato medicato in infermeria. (ANSA).

