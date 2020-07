11 lug 2020 18:28

OCCHI SU GHISLAINE! – L’EX FIDANZATA E COMPLICE DI EPSTEIN VIENE MONITORATA OGNI MINUTO NEL CARCERE FEDERALE DI BROOKLYN: I GIUDICI NON VOGLIONO CHE FINISCA MORTA SUICIDA COME IL SUO “COLLEGA” – CHE FINACCIA PER LA SOCIALITE: LE VENGONO DATI SOLO ABITI DI CARTA E NIENTE LENZUOLA. GLI AGENTI LA CONTROLLANO COSTANTEMENTE ANCHE PER PROTEGGERLA DALLE EVENTUALI AGGRESSIONI DELLE ALTRE DETENUTE…