OCCHIALI ADDIO! - LA FOOD & DRUG ADMINISTRATION HA APPROVATO UN COLLIRIO CHE CORREGGE LA PRESBIOPIA SENZA BISOGNO DI PORTARE OCCHIALI - PER UNA VISIONE PIU' NITIDA, BASTA INSERIRE UNA GOCCIA IN CIASCUN OCCHIO: L'EFFETTO DURA TRA LE 6 E LE 10 ORE - IL FARMACO E' PARTICOLARMENTE EFFICACE TRA I 40 E I 55 ANNI, MENO DOPO I 65 PERCHE' GLI OCCHI INVECCHIANO...

Dagotraduzione da Cbs News

COLLIRIO

Un collirio appena approvato dalla Fda potrebbe cambiare la vita di milioni di americani che da vicino non riescono a vedere bene per via dell'età, una condizione che colpisce principalmente le persone di 40 anni e più.

Vuity, che è stato approvato dalla Food and Drug Administration in ottobre, potrebbe potenzialmente sostituire gli occhiali da lettura per alcuni dei 128 milioni di americani che hanno difficoltà a vedere da vicino. Secondo l'azienda, il nuovo medicinale fa effetto in circa 15 minuti, con una goccia su ciascun occhio e fornisce una visione più nitida per 6-10 ore.

occhiali da vista

Toni Wright, uno dei 750 partecipanti a uno studio clinico per testare il farmaco, ha detto che le è piaciuto quello che ha visto. «È sicuramente un cambiamento di vita», ha detto Wright al corrispondente nazionale di CBS News Jericka Duncan.

Prima del processo, l'unico modo in cui Wright poteva vedere le cose chiaramente era tenere gli occhiali da lettura ovunque: nel suo ufficio, in bagno, in cucina e in macchina. Nel 2019 il suo medico le ha parlato di un nuovo collirio con il potenziale per correggere temporaneamente i suoi problemi di vista. La 54enne consulente di vendita al dettaglio online, che lavora nella sua fattoria nella Pennsylvania occidentale, ha notato immediatamente la differenza.

collirio

Vuity è il primo collirio approvato dalla FDA per il trattamento della visione da vicino sfocata legata all'età, nota anche come presbiopia. Il farmaco su prescrizione utilizza la capacità naturale dell'occhio di ridurre le dimensioni della pupilla, ha affermato il dottor George Waring, il ricercatore principale per lo studio.

«La riduzione delle dimensioni della pupilla espande la profondità di campo o la profondità di messa a fuoco e ciò consente di mettere a fuoco a diverse distanze in modo naturale», ha affermato.

Una fornitura di 30 giorni del farmaco costa circa 80 dollari e funziona meglio nelle persone dai 40 ai 55 anni, ha detto un portavoce di Vuity. Gli effetti collaterali rilevati nello studio di tre mesi includevano mal di testa e occhi rossi, ha affermato la società.

Presbiopia

«Questo è qualcosa che prevediamo sarà ben tollerato a lungo termine, ma sarà valutato e studiato a livello formale», ha affermato Waring.

Vuity non è affatto un toccasana e il produttore mette in guardia dall'usare le gocce quando si guida di notte o si svolgono attività in condizioni di scarsa illuminazione. Le gocce sono per casi da lievi a intermedi e sono meno efficaci dopo i 65 anni, poiché gli occhi invecchiano. Gli utenti possono anche avere difficoltà temporanee nel regolare la messa a fuoco tra oggetti vicini e lontani.