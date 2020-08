POSTA! - E’ UFFICIALE. PUR DI RAFFORZARSI, CONTE HA RESO TUTTA L’ITALIA ZONA (GIALLO)ROSSA… – CARO DAGO, CORONAVIRUS, RECORD DI CASI IN GERMANIA: 1.147 IN UN GIORNO. NON È CHE LA MERKEL SI È MESSA A FARE LA FURBA PER PORTARCI VIA UNA PARTE DEI 209 MILIARDI DEL RECOVERY FUND?