17 ott 2020 17:00

OCCHIO CHE SI AVVICINA! – PAURA PER PAPA FRANCESCO: DOPO LE GUARDIE SVIZZERE, C’È UN CASO DI CORONAVIRUS A SANTA MARTA, LA RESIDENZA DEL PONTEFICE – IL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA VATICANA: “IL MALATO, AL MOMENTO ASINTOMATICO, È STATO POSTO IN ISOLAMENTO, COME ANCHE COLORO CHE SONO VENUTI IN CONTATTO DIRETTO CON LUI, E HA LASCIATO TEMPORANEAMENTE CASA SANTA MARTA, DOVE ABITUALMENTE RISIEDE…”