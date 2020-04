OCCHIO AI CRAVATTARI! L'ALLARME DI PAPA FRANCESCO: "MOLTE FAMIGLIE SARANNO RIDOTTE IN POVERTÀ E RISCHIANO DI FINIRE VITTIME DEGLI USURAI” – BERGOGLIO AFFONDA IL COLPO: “QUESTA È UN'ALTRA PANDEMIA SOCIALE. FAMIGLIE DI GENTE CHE HA LAVORO GIORNALIERO O IN NERO CON FIGLI E NON HA PIU' NULLA DA MANGIARE. ARRIVANO GLI USURAI E PRENDONO LORO IL POCO CHE HANNO..."

Papa Francesco lancia un allarme: a causa del coronavirus molte famiglie saranno ridotte in povertà e rischiano di finire vittime degli usurai. "In tante parti - dice Francesco con preoccupazione - si sente uno degli effetti di questa pandemia, che tante famiglie che hanno bisogno fanno la fame. Purtroppo li 'aiuta' il gruppo degli usurai. Questa è un'altra pandemia sociale: famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo in nero con figli e non hanno da mangiare e poi gli usurai prendono loro il poco che hanno". Il Papa prega "per queste famiglie, per i tanti bambini di queste famiglie, per la dignità di queste famiglie. Preghiamo anche per gli usurai, il Signore tocchi loro il cuore e si convertano".

