OCCHIO, MALOCCHIO, PREZZEMOLO E FINOCCHIO: TUTTE LE FISSE DELLE STAR

Dea Verna e Luca Uccello per "Oggi"

FABIO FAZIO

«Da quando sono diventata presidente del Museo Egizio, Fabio Fazio non mi invita più». E stata Evelina Christillin, con questo aneddoto rivelato nel programma Tiki Taka, a svelare al pubblico una caratteristica del conduttore di Che tempo che fa ben nota agli addetti ai lavori: la sua salda, fortissima, incrollabile superstizione.

Il presentatore e terrorizzato dal viola e dalla presunta aura malevola degli antichi Egizi. Le storie su di lui si sprecano: i giornali ticinesi raccontano di quando i suoi collaboratori fecero cambiare una incauta signora svizzera, che si era presentata alle registrazioni del programma vestita di viola.

Stessa indicazione venne data (informalmente) ai giornalisti in sala stampa durante i Festival di Sanremo da lui presentati: «Per favore, non vestitevi di viola». «Fabio ha tutte le sue fisse: entra in scena sempre dallo stesso posto e per primo», ha raccontato Filippa Lagerback. Ma se Fazio e il piu irriducibile dei superstiziosi vip, non e l’unico. Perfino una svedese di ferro come la Lagerback ha confessato qualche debolezza: «Sono gia vittima delle scaramanzie di mio marito Daniele Bossari che mi costringe a sostare sul ciglio della strada ogni volta che vede un gatto nero», ha raccontato. «Ma anch’io ho un mio rito personale: terrorizzata dagli aerei, prima di metterci piede busso tre volte sulla carlinga».

Noi di Oggi abbiamo fatto una piccola inchiesta e abbiamo scoperto che il mondo dello spettacolo e affollato di curiosi riti, scaramanzie e amuleti. Elisa Isoardi, per esempio, ci ha confidato che lei non prende mai decisioni al martedi. Mentre Lorella Boccia, conduttrice di Venus Club su Italia 1, ci rivela che, prima di entrare in scena ha un rito, oltre alla classica chiamata alla mamma: tocca il fondoschiena a tutto lo staff. Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde Life su Rai 1, ci dice: «Prima di una partenza o di un progetto di lavoro, faccio il bagno nel sale».

Il bagno nel sale, in realta, e un rito ricorrente. E ci spiega perche l’ex velina Thais Wiggers. «Da brasiliana, sono molto spirituale», spiega. «Credo che quando sei felice, brilli, e tutto va bene, alcune persone possono provare invidia e mandarti il malocchio. Come rimedio, faccio il bagno con il sale grosso, perche niente cresce sul sale e in piu ha un potere energizzante».

Tra i piu superstiziosi, Giovanni Ciacci che ci racconta: «Porto sempre con me i corni presi a San Gregorio Armeno a Napoli. Evito di passare sotto le scale e se vedo un gatto nero mi fermo e aspetto. Su di me non uso mai il viola». Pietro Genuardi, tra gli attori piu amati del Paradiso delle signore, la serie che fa ogni giorno ascolti boom su Rai 1, ci spiega di odiare il numero 13.

«Non ho problemi con il numero 17, ma non sopporto il 13», dice. «Questa sindrome ha un nome e si chiama triscaidecafobia (e un disturbo d’ansia provocato dalla paura esagerata del numero 13, ndr)». Sempre dal set del Paradiso delle signore, Vanessa Gravina ci dice: «Non passo mai il sale di mano in mano e non prendo mai l’aereo il 13 o il 17». Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, invece spiega: «Mangio sempre le stesse cose prima dello show. E mi faccio venire a salutare da Leo, uno dei ragazzi della regia ».

L’attore Roberto Farnesi non si se- para mai da tre oggetti che per lui han- no un valore speciale. «Ho una croce al collo che mi aveva regalato mia madre e un anello che era sempre al dito di mio padre», dice.

«E poi una piccola ancora che mi ha regalato la mia compagna (Lucya Bel- castro, ndr), simboleggia il porto sicuro che ho finalmente trovato. Questi tre oggetti per me sono uno scudo contro le avversita». Flavio Montrucchio, il conduttore di Primo appuntamento Crociera su Real Time e Discovery +, ha un’abitudine portafortuna curiosa: se beve da una bottiglia poi deve toccarsi la punta del naso con la stessa bottiglia. Valerio Staffelli prende sempre il tapiro per il muso e prima di entrare in scena urla: «Rock’nRoll!».

Catena Fiorello tiene in borsa tre sassolini presi dalla spiaggia di Letojanni. «Era la spiaggia dove da bambina andavo con la famiglia», ci spiega. «Immagino che in quei sasso- lini ci siano tracce di quella infantile felicita. Ogni volta che li stringo sento una bella energia».

Andrea Zenga ci racconta: «Scen- do sempre dalla stessa parte del letto quando mi alzo se no penso che la giornata parta male. Sono fissato con il sale a tavola: devo sempre poggiar- lo a tavola prima di passarlo. E non passo mai sotto le scale». La scala e una bestia nera anche per Ilary Blasi. «Ho paura di passarci sotto», ha detto.

«Non so perche, e una cosa che ho ereditato dai miei genitori». Curiosa anche la fobia della showgirl Elena Morali: «Quando passeggio con qualcuno, non mi faccio mai dividere da un palo», racconta. «Temo il 13, ogni volta che c’e di mezzo questo numero succede qualcosa: una volta mi sono rotta la gamba il 13! Evito di viaggiare e di prendere l’aereo». Infine Donatella Rettore e fedelissima a un oggetto di ferro (ma non rivela cos’e). «Al mio primo concerto, trovai sul palco questo oggetto, e mi sono detta: “Mi accompagnera sempre, ma nessuno deve capire che e il mio por- tafortuna”. Da allora la mia carriera non si e fermata mai»

