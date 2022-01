22 gen 2022 12:30

OCCHIO AL MESSAGGINO “SVUOTA CONTO” – L’INPS AVVERTE GLI UTENTI DI UNA NUOVA TRUFFA, TRAMITE SMS, CHE SFRUTTA IL NOME DELL’ISTITUTO PER RUBARE DATI PERSONALI - L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE FALSA SAREBBE OTTENERE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA TRAMITE BONIFICO DA PARTE DELL’INPS STESSO, MA IN REALTA'... – ECCO COSA FARE PER EVITARE LA TRUFFA