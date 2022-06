OCCHIO AL NUOVO PINOCCHIO! – E’ USCITO IL TRAILER DELL'ATTESO FILM SUL BURATTINO CHE USCIRA’ L’8 SETTEMBRE SU DISNEY+ - NEL CAST TOM HANKS INTERPRETA IL BABBO, MA PIU’ CHE GEPPETTO SEMBRA BABBO NATALE … E LA FATA TURCHINA E’ RASATA A ZERO (QUANTA NOSTALGIA PER LA COFANA VIOLA DELLA NOSTRA GINA LOLLOBRIGIDA…)

Dagotraduzione da Daily Mail

fata turchina - Cynthia Erivo in Pinocchio

Ecco il nuovo attesissimo trailer di “Pinocchio”, l’attesissimo live action diretto da Robert Zemeckis che sarà disponibile dall’8 settembre su Disney+.

Pinocchio è diretto da Robert Zemeckis. A interpretare il burattino è il piccolo Benjamin Evan Ainsworth, mentre Geppetto è interpretato da Tom Hanks e la Fata Turchina da Cynthia Erivo.

Nel trailer del live action, uscito il 31 maggio, si vede Geppetto intento a esprimere il desiderio che il suo burattino diventi un bambino in carne e ossa.

Geppetto alla finestra, guarda il cielo e si rivolge alle stelle e alla fatina: "Star light, star bright, first star I see tonight, I wish I may, I wish I might, have the wish I wish tonight". (Stellina fatata, d'argento ammantata che brilli nel ciel, fai in modo fatina che il sogno si avver).

Tom Hanks - Geppetto in "Pinocchio" di Robert Zemeckis 0

Da qui sfilano i celebri personaggi: la Fata Turchina interpretata da Cynthia Erivo, si materializza brevemente nello studio di Geppetto, dove il burattino Pinocchio prende magicamente vita. E poi il Grillo Parlante, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe.

Pinocchio quindi nel corso del film cercherà di soddisfare le speranze del suo babbo e diventare un ragazzo in carne e ossa nella vita reale.

trailer di "Pinocchio" di Robert Zemeckis 2 trailer di "Pinocchio" di Robert Zemeckis 3

Tra gli altri interpreti: Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, Lorraine Bracco è Sofia il gabbiano), Luke Evans Il cocchiere), Keegan-Michael Key La volpe, Sheila Atim la Signora Vitelli.

Tom Hanks - Geppetto in "Pinocchio" di Robert Zemeckis fata turchina - Cynthia Erivo 2 trailer di "pinocchio" di Robert Zemeckis 5 trailer di "Pinocchio" di Robert Zemeckis 7 trailer di "Pinocchio" di Robert Zemeckis 6 la fata turchina nel Pinocchio di Comencini Tom Hanks - Geppetto in "Pinocchio" di Robert Zemeckis 8 trailer di "Pinocchio" di Robert Zemeckis