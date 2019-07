DAGONEWS

Un autista ha pugnalato un uomo in un occhio durante una fila per il parcheggio in un centro commerciale a Puerto de Veracruz, in Messico.

Domingo Muñoz, 47 anni, è visto mentre si tamponava il sangue dal viso e continuava a discutere animatamente con Armando Barragan, 47 anni, il suo presunto aggressore. Barragan ha raccontato che Muñoz lo aveva aggredito dopo che lui si era parcheggiato nel posto che la vittima aveva puntato. Ha racconta che l’esasperazione lo ha portato a tirare fuori un coltello e a pugnalare Muñoz in un occhio.

Barragan è stato arrestato mentre Munoz è stato portato all'Ospedale Generale di Veracruz, dove i medici hanno rimosso il coltello che aveva trafitto il bulbo oculare sinistro. Purtroppo i medici non sono stati in grado in recuperare l’occhio: l’uomo rimarrà cieco per sempre.

