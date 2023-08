OCCHIO AI VOSTRI OCCHI – CARRELLATA DELLE ILLUSIONI OTTICHE PIÙ INCREDIBILI CHE SI TROVANO ONLINE – IL MARE DI NOTTE? IN REALTÀ È LA PORTIERA DI UN'AUTO - IL PROFILO DI UN UOMO CHE È ANCHE UN VOLTO A METÀ: DIPENDE DA COME SI GUARDA LA FOTO - I CERCHI CONCENTRICI CHE SI MUOVONO, IL VOLTO NASCOSTO TRA I CHICCHI DI CAFFÈ E L'UOMO E LA DONNA ABBRACCIATI IN PERFETTO STILE CANOVA: NON È COME SEMBRA...

Estratto da www.corriere.it

illusione ottiche 12

Guarda questa immagine, dove sembra che i due cerchi concentrici si muovano in direzione opposta. Si intravedono anche alcuni numeri: quali sono e soprattutto quanti sono? Condivisa su Twitter dall'utente Enezator, la foto ha collezionato già 1,2 milioni di visualizzazioni. La risposta giusta non è (quasi) sicuramente la prima che darai. Guarda bene: per vederli tutti forse ti sarà necessario avvicinarti allo schermo. I numeri sono in totale sette. Nell'ordine: 3452839.

illusione ottiche 11

Cosa vedete in questa immagine? Si tratta di una foto che sta girando su Twitter e che confonde non poco. A una prima occhiata, sembra evidente che lo scatto ritragga le onde del mare che lambiscono la spiaggia in una serata d'estate. Ma siete sicuri?

La soluzione è molto meno romantica e la rivela l'utente @nxyxm, che per primo a condiviso la foto: si tratta in realtà della «parte inferiore della portiera di un'auto che dev'essere riparata». Ed è proprio questa parte, danneggiata, a dare l'illusione delle onde del mare. Gli occhi, a volte, ingannano. Non è l'unico esempio di illusione che si può trovare online e che, periodicamente, torna sulle bacheche di tantissimi utenti, diventando ancora una volta virale.

illusione ottiche 10

La metà destra del cervello è più sviluppata della media? Oppure ha bisogno di più allenamento? A svelarlo potrebbe essere una semplice foto, come questa immagine, che a prima vista non dice molto, perché sembrano dei chicchi di caffè sparsi su un tavolo. Invece, secondo gli appassionati del genere, tra i chicchi si nasconde la faccia di un uomo. Riuscite a vederla? E in quanto tempo? Questo potrebbe dire molto su quale parte del cervello utilizziamo di più.

Il disegno viene dalla Danimarca ed è stato condiviso su TikTok dal sito di curiosità BrightSide. Possono apparire subito allo sguardo due diversi dettagli. E ciò che vedete prima, secondo la didascalia, rivela le tue emozioni in questo momento: «Se per te è una mela, prendi le cose come vengono e sei abbastanza felice della tua vita. Sai che puoi sempre fare affidamento sulle persone a te care e loro ti sosterranno in ogni caso. Sei sempre di buon umore e lo trasmetti agli altri. Se hai visto prima due profili, le relazioni sono la tua grande priorità nella vita. Potresti attraversare un periodo di incertezza con qualcuno di speciale per te. Ricorda che il meglio che puoi fare è discuterne insieme e non tenere tutto dentro. Le cose andranno sicuramente meglio».

illusione ottiche 7

Il sole che illumina l’oscurità dell’universo mentre la luna splende in primo piano? Non proprio. Questa foto è stata scattata dal fotografo Max Rossi di Reuters. La luce sullo sfondo non è nient’altro che un lampione. Sapientemente posizionato nell’inquadratura insieme a una bellissima luna piena

Ha conquistato 70mila like in una settimana. Questa foto, condivisa su Twitter dall’utente @LilMaarty, lascia indubbiamente un attimo confusi. Di sicuro la protagonista è una donna, ma come è messa? Sembra uno zoom a pochi centimetri dal collo. E invece riprende tutta la schiena di questa ragazza.

illusione ottiche 4

Quanto sono lunghe le due linee gialle che si vedono in questa immagine? Che ci crediate o meno, sono lunghe uguali, anche se i nostri occhi ci “impongono” di vederne due lunghezze differenti.

Non sembra anche a voi che la linea nera, se continuasse otre il blocco grigio, finirebbe in mezzo a quella rossa e quella blu? Ecco, in realtà non è vero, come dimostra la soluzione a destra.

Un profilo o un volto a metà frontale? Tutto dipende da come si guarda questa foto.

illusione ottiche 6

Un uomo e una donna abbracciati in perfetto stile Canova? Sicuramente è la prima immagine che salta all’occhio in questa illusione ottica. Ma non l’unica. Nascosti tra ombre e incavi, ci sono ben nove delfini. Riuscite a vederli?

illusione ottiche 5 illusione ottiche 1 illusione ottiche 8 illusioni ottiche 5 illusioni ottiche 4 illusione ottiche 3 illusione ottiche 2 illusioni ottiche 3 il pelo di un gatto illusione ottica 1 illusione ottica 3 prospettiva 3 ombre prospettiva 2 prospettive scooby doo quanti passeggeri? strane nuvole un adesivo un naso? uova arrabbiato illusione ottiche 9