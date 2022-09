ODDIO, BARBARA D’URSO CI INSEGUE ANCHE ONLINE: HA LANCIATO IL SUO SPAZIO NEL METAVERSO E CREA IL “METADURSO” - UNA STANZA VIRTUALE SIMIL MUSEO IN CUI SONO APPESE DELLE SUE FOTO E PRIME PAGINE SEXY DEI SETTIMANALI – “SONO PAZZA DI GIOIA. CI SONO STATE 2300 VISITE, HO PENSATO FOSSE GIUSTO PORTARE LA COMMUNITY CHE MI SEGUE IN UN POSTO IN CUI SI PARLA TANTISSIMO” – CHISSÀ SE PURE LÌ LE METALUCI LE COPRONO LE METARUGHE… - VIDEO

Io che entro nel #metadurso e non ci capisco un cacchio e continuo ad applaudire ??? ma poi femmina boh come si fa a cambiare?? Mado che imbranat ????? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/dToiXh1dC7 — Cucu Alberto ?? (@ilbreano) September 13, 2022

Da www.ansa.it

Barbara d'Urso è arrivata nel metaverso, o meglio nel Metadurso. La popolare conduttrice, che aveva rivelato al Festival della Tv di Dogliani l'intenzione di lanciarsi nel 'mondo parallelo' e interconnesso alla realtà, ha dato il via al nuovo format di intrattenimento del futuro. Un palcoscenico virtuale in cui è padrona di casa e, sotto forma di avatar, interagisce con i suoi fans. "Ci sono state 2.300 visite, sono in homepage su Spatial. Sono pazza di felicità" ha annunciato entusiasta.

"Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, inciso dischi, sto lavorando a dei podcast. Ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Uno spazio dove incontrarsi e dialogare, tramite il mio avatar", ha spiegato Barbara d'Urso che ha deciso di limitare a 70 i posti per ogni incontro.

L'obiettivo della conduttrice, da poco tornata in tv con Pomeriggio 5, è far conoscere ai suoi followers e a chi la segue da anni in tv, tutte le potenzialità di questo nuovo strumento tecnologico. Ed è stato subito un successo. "Le prenotazioni sono andate full in 6 minuti", ha annunciato sulla sua pagina Instagram il 6 settembre prima del debutto alle 19,30 di giovedì 8 settembre.

"Il Metaverso rappresenta il momento in cui le nostre vite virtuali avranno terre, stipendi, relazioni e interessi che assumeranno valore quanto quelle fisiche, se non di più. Barbara d'Urso è la regina dell'intrattenimento, la donna più amata dagli italiani e solo lei poteva, per prima in assoluto, prenderli per mano e condurli nel Metaverso e nelle nuove forme di intrattenimento che vedremo nascere nei prossimi anni", osserva Gian Luca Comandini, esperto di innovazione digitale e professore universitario in materia di Blockchain.

Il debutto nel metaverso, ma anche televisione, teatro, Università, podcast: sono tantissimi i progetti che Barbara d'Urso ha raccontato nella chiacchierata con il vicedirettore della Stampa Andrea Malaguti al Festival di Dogliani. Prima novità: la Luiss di Roma le ha proposto una docenza su social e tv per il corso di Comunicazione. "Faccio questo lavoro da 46 anni. Parlerò della televisione, di come è cambiata.

Oggi il linguaggio è diverso. Io raccolgo un pubblico abbastanza vasto, devi adeguarti alla presenza dei social, di YouTube", spiega. Non ha rinunciato alla conduzione di Pomeriggio 5, ma si dedicherà anche al teatro: "Torno dopo 15 anni - racconta - debutterò il giorno di San Valentino con 'Taxi a due piazze'. La cosa divertente è che, quando si è sparsa la notizia, la gente ha pensato che Mediaset mi avesse cacciata. Non è così, sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa".

