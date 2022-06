22 giu 2022 10:12

OGGI 539.678 STUDENTI ITALIANI AFFRONTANO LA PROVA DI ITALIANO DELL'ESAME DI MATURITÀ - LE TRACCE: "LA VIA FERRATA" DI GIOVANNI PASCOLI E "NEDDA" DI GIOVANNI VERGA PER L'ANALISI DEL TESTO - "LA SOLA COLPA DI ESSERE NATI DI LILIANA SEGRE E GHERARDO COLOMBO, "MUSICOFILIA" DI OLIVER SACKS E IL DISCORSO DEL PREMIO NOBEL PER LA FISICA 2021, GIORGIO PARISI PER IL TESTO ARGOMENTATIVO E PER QUELLO DI ATTUALITA'...