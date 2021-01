8 gen 2021 19:30

OGGI È UN ALTRO GIORNO DI POLEMICHE IN RAI - AI PIANI ALTI DI VIALE MAZZINI NON HANNO GRADITO MOLTO LA RIVISITAZIONE DELLE FIABE IN CHIAVE LGBT DI EMMA DANTE, OSPITE DA SERENA BORTONE IN FASCIA POMERIDIANA - LA REGISTA TEATRALE HA PRESENTATO IL NUOVO LIBRO “E TUTTE VISSERO FELICI E CONTENTE” INCALZATA DALLA CONDUTTRICE E DALL’OSPITE FISSO ALESSANDRO CECCHI PAONE... - VIDEO