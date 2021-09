DA OGGI EL SALVADOR E' L'UNICO PAESE AL MONDO IN CUI IL BITCOIN HA CORSO LEGALE - IL PROGETTO ERA STATO PRESENTATO DAL PRESIDENTE BUKELE E SUBITO TRASFORMATO IN LEGGE - GLI OPERATORI ECONOMICI E I NEGOZI SONO OBBLIGATI AD ACCETTARE LA CRIPTOVALUTA E TUTTI PREZZI SARANNO ESPRESSI IN DOLLARI E BITCOIN - IL GOVERNO DISPONE GIA' DI 400 BITCOIN E A PARTIRE DA OGGI METTERA' A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI UNA APP...

Da Ansa.it

Vulcano El Salvador

El Salvador è da oggi l'unico Paese al mondo in cui il bitcoin ha corso legale insieme alla moneta nazionale, il dollaro. Il progetto di introduzione della criptovaluta negli scambi commerciali salvadoregni è stato annunciato all'inizio di giugno dal presidente Nayib Bukele, e subito trasformato in legge dal Parlamento ampiamente controllato dalle forze filogovernative.

Gli operatori economici e gli esercizi commerciali, secondo la legislazione approvata, sono obbligati ad accettare la criptovaluta e tutti i prezzi di prodotti e servizi devono essere espressi sia in dollari sia in bitcoin. Tuttavia stipendi e pensioni, hanno precisato fonti governative, continueranno ad essere pagati in dollari, mentre il cittadino, ha indicato Bukele in una dichiarazione dal contenuto ambiguo riguardante il bitcoin, «può accettarlo, ma non riceverlo».

Nayib Bukele

Lo stesso capo dello Stato, molto attivo in queste ore sui social, ha sostenuto via Twitter che «come avviene per ogni innovazione, il processo del #Bitcoin in El Salvador ha una curva di apprendimento. Qualsiasi cammino verso il futuro è così, e non si otterrà tutto in un giorno, o in un mese».

Bukele ha inoltre reso noto che il governo dispone già di 400 bitcoin che, al cambio ufficiale di ieri contro dollaro (51.923,8) ha comportato ieri un esborso di 20,7 milioni di dollari. A partire da oggi i cittadini disporranno di una app chiamata Chivo e, nel caso decidessero di scaricarla sul loro cellulare, riceveranno un regalo in bitcoin equivalente a 30 dollari.

El Salvador Bitcoin

Il governo ha inoltre promesso che nel prossimo futuro saranno installati 200 bancomat dedicati e 50 punti di informazione pubblici. Il capo dello Stato gode nel Paese di una grande popolarità che sta usando per far accettare alla popolazione la sfida della criptovaluta, ma per il momento i sondaggi non gli sono favorevoli. Secondo uno dell'Istituto dell'opinione pubblica (Iop), il 66,7 % della popolazione ritiene che la legge Bitcoin debba essere abrogata e il 65,2 % è contrario al fatto che il governo utilizzi fondi pubblici per finanziare la sua introduzione.

El Salvador Bitcoin