TESTE DIFESA TRUMP, 'COHEN PAGÒ PORNOSTAR DI SUA INIZIATIVA'

(ANSA) - L'avvocato Robert Costello, citato dalla difesa di Donald Trump, ha accusato il collega Michael Cohen, all'epoca avvocato tuttofare del tycoon, di aver deciso da solo di pagare la pornostar Stormy Daniels per vedere se poteva risolvere la vicenda.

Lo ha riferito lui stesso ai cronisti dopo la sua deposizione al gran giuri', a Manhattan. Cohen ha invece sostenuto di aver pagato la pornostar su ordine del tycoon, per comprarne il silenzio su rivelazioni che potevano compromettere la campagna presidenziale di Trump del 2016, e di essere poi stato rimborsato con fondi elettorali sotto la falsa dicitura 'spese legali'.

DESANTIS STA CON TRUMP MA NEW YORK SI BLINDA. DA ATLANTA ALTRE ACCUSE

A New York si rafforza la sicurezza per l'eventuale arresto di Donald Trump, che secondo quanto lui stesso ha dichiarato potrebbe avvenire oggi. Ma nuovi guai legali sono all'orizzonte per l'ex presidente americano, con la procura di Atlanta che valuta i reati di estorsione e cospirazione per i suoi sforzi di ribaltare l'esito delle elezioni in Georgia nel 2020.

[…] Nella Grande Mela, intanto, la tensione è alta dopo l'invito di Trump a manifestare contro una sua possibile incriminazione per aver usato i fondi elettorali per rimborsare al suo allora collaboratore Michael Cohen il pagamento (su suo ordine) di 130mila dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio su una loro vecchia relazione.

Le forze dell'ordine sono preoccupate, e si stanno preparando per evitare il ripetersi di un nuovo 6 gennaio. Anche se al di là di quanto dichiarato da The Donald una data precisa per la possibile accusa formale ancora non c'è […].

Contro eventuali proteste violente, a ogni modo, si sono già schierati molti repubblicani, tra cui alcuni dei fedelissimi del tycoon, che pur definendo la sua possibile incriminazione una «persecuzione politica» invitano alla calma. Come lo speaker della Camera Kevin McCarthy, che si è detto contro le manifestazioni […].

E dopo giorni il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, principale potenziale rivale del tycoon nella corsa alla Casa Bianca, ha rotto il silenzio sulla vicenda dell'ex pornostar: «È un pubblico ministero finanziato da Soros. E così lui, come altri pubblici ministeri finanziati da Soros, usano come arma il loro ufficio per imporre un'agenda politica alla società a spese dello stato di diritto e della sicurezza pubblica».

Trump, da parte sua, è tornato sul suo social Truth ad attaccare il procuratore distrettuale di Manhattan, «che sta violando la legge utilizzando la testimonianza falsa e completamente screditata di un condannato bugiardo, criminale e carcerato, Michael Cohen, per perseguire e incriminare incredibilmente un ex presidente, ora candidato presidenziale principale, per un reato che non esiste». Alvin Bragg, ha aggiunto, «dovrebbe essere ritenuto responsabile del reato di interferenza nelle elezioni presidenziali».

Ai suoi più stretti consiglieri, tuttavia, The Donald avrebbe confessato che l'incriminazione gli gioverà politicamente, probabilmente rilanciando le sorti della sua campagna per il 2024. […]

TRUMP REPLICA A DESANTIS, ANCHE TU SUBIRAI FALSE ACCUSE

(ANSA) - "Ron DeSanctimonious probabilmente scoprirà false accuse e false storie in futuro, man mano che diventera' piu' vecchio, più saggio e più conosciuto, quando verrà aggredito ingiustamente e illegalmente da una donna, o anche da compagne di classe "minorenni" (o forse un uomo !).

Sono sicuro che vorrà combattere questi disadattati proprio come faccio io!": con questo velenoso post Donald Trump ha reagito alle parole con cui il governatore della Florida Ron DeSantis, suo principale rivale potenziale nella corsa alla Casa Bianca, ha attaccato il procuratore di Ny che indaga il tycoon nel caso della pornostar, senza rinunciare pero' ad una frecciata obliqua nei confronti dell'ex presidente per l'oggetto del contendere, "il pagamento del silenzio di una pornostar".

Nella sua risposta, il tycoon posta nuovamente una foto che ritrae apparentemente un giovane DeSantis ad un "drinking party" con minorenni quando insegnava in Georgia. All'inizio di febbraio lo aveva accusato di aver usato alcol per "adescare" le ragazze delle scuole superiori e di aver bevuto alcolici con minorenni quando era un insegnante di scuola di secondo grado.