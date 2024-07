OGGI NON SI VOLA: RINGRAZIATE I "GRETINI" DI "ULTIMA GENERAZIONE” - L’AEROPORTO DI FRANCOFORTE, UNO DEI PRINCIPALI SCALI DEL MONDO, CHIUSO PER LA PROTESTA DEGLI ATTIVISTI PER IL CLIMA CHE HANNO FATTO IRRUZIONE IN DIVERSI PUNTI DELLA PISTA: DECINE DI VOLI CANCELLATI - MOLTI I VOLI INTERCONTINENTALI DIROTTATI ALTROVE. DISAGI PER MIGLIAIA DI VACANZIERI. SE I GRETINI VOGLIANO FARSI ODIARE DALLE PERSONE COMUNI, CI STANNO RIUSCENDO BENISSIMO – VIDEO

? RAUL SEMMLER AUF DEM ROLLFELD Heute auf dem Flughafen Frankfurt, denn so kann es nicht mehr weiter gehen. "Oil Kills" – das sagt eigentlich schon alles. Wir müssen raus aus den Fossilen. pic.twitter.com/jSvmbbrubG — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 25, 2024

Leonard Berberi per corriere.it - Estratti

L’aeroporto di Francoforte, uno dei principali hub del mondo, è stato temporaneamente chiuso la mattina del 25 luglio per le proteste degli attivisti per il clima in pista in uno dei momenti di picco della giornata e in una settimana record di partenze.

Decine di voli in arrivo, in particolare intercontinentali, sono stati dirottati in altri scali. Quelli in partenza restano fermi nei gate. La società di gestione ha chiesto ai passeggeri di non recarsi nello scalo tedesco in assenza di nuove indicazioni. Ed è probabile che le ricadute si facciano sentire anche il giorno successivo.

Il precedente

Gli ambientalisti di «Letzte Generation», ultima generazione, si sono incollati le mani all’asfalto come mostrano le foto che loro stessi hanno pubblicato sui canali social. È la seconda protesta in poche ore. Già il giorno prima gli attivisti hanno portato all’interruzione del servizio all’aeroporto di Colonia-Bonn, anche in quel caso entrando in pista. Il gruppo chiede al governo tedesco di perseguire un accordo globale per uscire dal petrolio, dal gas e dal carbone entro il 2030.

I disagi

Sono almeno 70 i voli costretti ad atterrare in altri scali, a partire da quelli di Monaco di Baviera, Colonia e Düsseldorf. È stato anche emesso un «Notam» (un bollettino inviato a compagnie aeree, controllori di volo e aeroporti) per confermare la chiusura della struttura dovuta a un’«azione degli attivisti». Al momento lo stop alle operazioni è previsto fino alle 9 del mattino, ma le forze dell’ordine dovranno assicurarsi prima che l’intero impianto sia stato controllato.

