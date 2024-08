OGGI SI SCAMBIANO PRIGIONIERI, DOMANI SI FA LA PACE – SONO 24 LE PERSONE CHE SARANNO LIBERATE DOPO L’ACCORDO TRA USA E RUSSIA: PUTIN SCARCERERÀ, TRA GLI ALTRI, IL GIORNALISTA DEL “WALL STREET JOURNAL”, EVAN GERSHKOVICH, IL VETERANO DEI MARINE, PAUL WHELAN, E IL DISSIDENTE VLADIMIR KARA-MURZA. IN CAMBIO, SARANNO LIBERATI 12 CITTADINI RUSSI, TRA CUI VADIM KRASIKOV, CHE STA SCONTANDO L’ERGASTOLO IN GERMANIA PER OMICIDIO…

RUSSIA: CBS, IN CORSO MAXI-SCAMBIO DETENUTI, COINVOLTE 24 PERSONE E 6 PAESI

(Adnkronos) - E' un maxi-scambio di detenuti in realtà quello che presto permetterà ad almeno tre cittadini americani - il giornalista del Wsj Evan Gershkovich, il veterano dei Marine Paul Whelan e la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva - di far ritorno negli Stati Uniti dalla Russia.

Lo riferisce la Cbs, citando un funzionario dell'Amministrazione, secondo cui i tre fanno parte di uno scambio che complessivamente coinvolge 24 detenuti e sei Paesi: oltre a Usa e Russia figurano la Germania ed altri tre Stati occidentali.

Nel quadro dell'accordo, almeno 12 prigionieri politici detenuti in Russia saranno rilasciati in Germania, mentre faranno ritorno in patria otto cittadini russi, tra cui diversi con sospetti legami con l'intelligence russa. Tra i cittadini russi che dovrebbero essere coinvolti nello scambio c'è Vadim Krasikov, che sta scontando una condanna all'ergastolo per un omicidio eseguito nel 2019 in Germania che i giudici hanno affermato essere stato ordinato dalle autorità federali russe.

Anche il dissidente e collaboratore del Washington Post, Vladimir Kara-Murza dovrebbe rientrare nello scambio e volare negli Stati Uniti. Kara-Murza è un cittadino britannico-russo e possiede la green card. La sua famiglia vive negli Stati Uniti.

RUSSIA: MEDIA, 24 DETENUTI COINVOLTI IN SCAMBIO CON USA, ANCHE KRASIKOV

(LaPresse) - Sono 24 i detenuti che sono coinvolti nello scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti. Oltre al giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, e l'ex marine statunitense Paul Whelan, dovrebbero essere liberati anche la giornalista radiofonica russo-americana Alsu Kurmasheva, l'oppositore russo Vladimir Kara-Murza e Vadim Krasikov, russo condannato all'ergastolo per un omicidio del 2019 e ora detenuto in Germania.

È quanto apprende la Cbs. Come parte dell'accordo, almeno 12 prigionieri politici detenuti in Russia dovrebbero essere rilasciati in Germania. Si prevede che otto cittadini russi saranno rimpatriati in Russia, tra cui diverse persone con sospetti legami con l'intelligence russa.

MEDIA, 'ANCHE LA REPORTER KURMASHEVA DOVREBBE ESSERE LIBERATA'

(ANSA) - Ci sarebbe anche la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva nella lista dei detenuti che dovrebbero essere rilasciati in uno scambio tra Russia e Stati Uniti: lo scrive la Tass citando a sua volta il canale tv Cbs. Kurmasheva è stata condannata in Russia a sei anni e mezzo di reclusione in base alla legge bavaglio che di fatto proibisce ogni tipo di critica all'invasione dell'Ucraina.

FOX, GERSHKOVICH POTREBBE TORNARE IN USA A FINE GIORNATA

(ANSA) - Il reporter del Wsj Evan Gershkovich potrebbe tornare negli Usa a fine giornata nello scambio di detenuti tra Usa e Russia. Lo riferisce Fox News.

