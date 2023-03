27 mar 2023 09:21

OGNI GIORNO KIM JONG UN SI SVEGLIA E SA CHE DOVRÀ SPARARE UN RAZZO PER SENTIRSI POTENTE – LA COREA DEL NORD HA LANCIATO ALTRI DUE MISSILI BALISTICI A CORTO RAGGIO, IN DIREZIONE DELLE COSTE GIAPPONESI. IL TUTTO ACCADE MENTRE LA PORTAEREI AMERICANA NIMITZ È ATTESA IN COREA DEL SUD PER ESERCITAZIONI MILITARI CONGIUNTE – LA TENSIONE NEL PACIFICO È SEMPRE PIÙ ALTA: È LÌ CHE CINA E STATI UNITI SI SCONTRERANNO PER TAIWAN, E GLI SCHIERAMENTI SI STANNO FORMANDO…