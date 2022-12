OGNI GIORNO UN MILITARE RUSSO SI SVEGLIA E SA CHE POTREBBE ESSERE AMMAZZATO – ALTRA MORTE MISTERIOSA A MOSCA: È DECEDUTO IMPROVVISAMENTE A 69 ANNI ALEXEI MASLOV, COMANDANTE DELLE FORZE DI TERRA RUSSE DAL 2004 AL 2008 - L'EX CAPO MILITARE, ORIGINARIO DI UNA REGIONE RUSSA CONFINANTE CON L'UCRAINA, AVEVA STRETTI LEGAMI CON IL PAESE CHE PUTIN HA INVASO A FEBBRAIO E…

Un'altra scomparsa misteriosa in Russia. Un ex capo dell'esercito russo con legami di lunga data con l'Ucraina è morto "improvvisamente" a Mosca all'età di 69 anni. A darne notizia la fabbrica di carri armati in cui lavorava, l'azienda di costruzione di macchine Uralvagonzavod: il più grande produttore di carri armati al mondo. Il generale si chiamava Alexei Maslov e lavorava recentemente come rappresentante internazionale, non ha fornito ulteriori spiegazioni.

Chi è il generale Maslov

Il generale Maslov, che è stato comandante in capo delle forze di terra russe dal 2004 al 2008, è deceduto il giorno di Natale in un ospedale militare di Mosca, ha dichiarato l'azienda. Uralvagonzavod lo ha definito "un comandante distinto che ha compiuto un valoroso viaggio da comandante di plotone a comandante in capo delle forze di terra".

I legami con l'Ucraina

L'ex capo militare, originario di una regione russa confinante con l'Ucraina, aveva stretti legami con il Paese che la Russia ha invaso a febbraio. La carriera militare del generale Maslov è iniziata nell'Ucraina sovietica, dove ha studiato in una scuola superiore per comandanti militari a Kharkiv. In seguito è stato dislocato nei Carpazi, al confine con la Romania. Dopo un periodo di quattro anni al comando delle forze russe, il generale Maslov è stato nominato vice di Dmitry Rogozin, l'allora inviato russo alla Nato a Bruxelles.

