OGNI GIORNO UN NO VAX SI ALZA E ROMPE ER CAZZO – A BOLOGNA UN VICEQUESTORE NON IMMUNIZZATO SI È PRESENTATO ALL’HUB VACCINALE CON UN AVVOCATO E HA CHIAMATO LA POLIZIA: IL FUNZIONARIO HA LASCIATO CHE IL SUO DIFENSORE TEMPESTASSE DI DOMANDE I SANITARI SULLA VALIDITÀ DEL VACCINO, SULLA COMPOSIZIONE E SULLE CONSEGUENZE E, NON CONTENTO DELLE RISPOSTE, HA CHIAMATO IL 112 – IL FUNZIONARIO ALLA FINE È STATO SOSPESO PER…

A Bologna il vice questore aggiunto è stato sospeso per non aver aderito all’obbligo vaccinale. Lo raccontano il Resto del Carlino e l’agenzia Ansa.

La discussione al centro vaccinale di Casalecchio

Secondo quanto riporta il quotidiano nei giorni scorsi il funzionario, numero due dell’ufficio delle Volanti, è anche andato all’hub vaccinale di Casalecchio con un avvocato, facendo una serie di domande al medico di turno sulla validità del vaccino, su eventuali problemi e sul contenuto. Insomma: il funzionario ha provato a informarsi un po’ sul vaccino.

Ma a un certo punto, insoddisfatto delle risposte, il poliziotto ha deciso di chiamare il 112. All’arrivo dei carabinieri il funzionario si è qualificato e ha ripreso con le domande sul vaccino.

Le parole del direttore generale dell’Ausl

“Abbiamo fatto intervenire il responsabile dell’hub – ha detto il dg dell’Ausl Paolo Bordon – lo abbiamo messo in contatto con la dirigente di tutti gli hub vaccinali. Insomma, ci siamo messi a sua completa disposizione. Ma nonostante questo, non era per lui sufficiente. Così ha ripreso il foglio e se n’è andato via”.

L’episodio, come racconta l’agenzia Ansa, “è finito in una relazione inviata al Questore. Il funzionario risulta sospeso per la mancata vaccinazione, non per quanto accaduto all’hub”.

