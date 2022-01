OGNI GIORNO UN NO VAX SI SVEGLIA E ROMPE IL CAZZO – UN 30ENNE SI È PRESENTATO ALL’HUB VACCINALE DI PADOVA E HA CREATO IL PANICO - PRIMA HA CONTESTATO I MODULI DA COMPILARE E, ALLA FINE, HA FATTO UNA SCENEGGIATA: “IO MI CURO CON IL LIMONE E LO YOGA. VOI VOLETE AVVELENARMI. TERRORISTI, VOI VOLETE FAR MORIRE LA GENTE” - UN CARABINIERE HA TENTATO DI CALMARLO, MA...

Alice Ferretti per "www.nuovavenezia.gelocal.it"

Si è presentato al padiglione 8 della Fiera sostenendo di volersi vaccinare quando in realtà non era proprio così. Prima ha iniziato a contestare i moduli da compilare con i propri dati anagrafici, poi il fatto che non ci fosse scritto da nessuna parte cosa contiene il vaccino e infine ha tirato fuori una lettera dell’avvocato. «Non mi avete convinto, io non mi vaccino», ha detto.

All’invito di andarsene del personale sanitario però ha dato vita a una vera e propria scenata. «Io mi curo con il limone e lo yoga», ha iniziato a gridare. «Voi volete avvelenarmi». Finché non sono arrivati i carabinieri che l’hanno portato in caserma e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Il protagonista è un 30enne di Brugine, che si è presentato al padiglione 8, gestito dall’Azienda Ospedale Università di Padova, nella giornata di giovedì. È entrato, ha preso i moduli, ma non li ha compilati. Ha iniziato a contestare ogni cosa: la violazione della privacy, il fatto che non fosse spiegato cosa contenesse questo vaccino e che per legge avrebbero dovuto dichiarare questo e quello. Una serie di obiezioni a cui il medico ha tentato di rispondere, finché non ha capito che in realtà il trentenne non aveva alcuna intenzione di vaccinarsi.

Dopo 40 minuti buoni di discussione ha addirittura tirato fuori una lettera dell’avvocato. «Mi dispiace, non siete stati convincenti». Allo stesso tempo però non voleva sapere di andarsene. Ha iniziato a gridare: «Terroristi, voi volete far morire la gente», attirando l’attenzione di tutti i presenti. A un certo punto è intervenuto un carabiniere non in servizio che dopo aver cercato di calmarlo invano ha chiamato i suoi colleghi. Non senza fatica è stato portato in caserma dov’è stato denunciato.

