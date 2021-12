13 dic 2021 20:10

OGNI GIORNO UNO SVALVOLATO SI SVEGLIA E INVENTA QUALCHE CAZZATA – IN OLANDA, UN UOMO È STATO ARRESTATO PER AVER MESSO IN VENDITA UN “KIT PER INFETTARSI” CON IL COVID PER PERMETTERE AI NO-VAX DI OTTENERE IL GREEN PASS SENZA VACCINARSI – LA POLIZIA: “SONO NECESSARIE ULTERIORI INDAGINI PER VEDERE SE È EFFETTIVAMENTE RIUSCITO A VENDERE QUALCOSA MA SE LA VICENDA FOSSE ACCERTATA SI TRATTEREBBE DI UNA MINACCIA...”