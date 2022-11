25 nov 2022 19:35

OGNI MATTINA ELON MUSK SI SVEGLIA E TROVA UN NUOVO MODO PER SPILLARE SOLDI AGLI UTENTI - DOPO LA SPUNTA A PAGAMENTO, "MR. TESLA" VUOLE INTRODURRE DELLE "BADGE" ORO E GRIGIO PER DIVERSIFICARE GLI ACCOUNT AUTENTICATI - LA SPUNTA ORO SARA' PER LE AZIENDE, QUELLA GRIGIA PER I GOVERNI E QUELLA BLU PER LE PERSONE - ANCORA NON È CHIARO SE CI SARANNO DIFFERENZE DI PREZZO...