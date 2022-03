OGNI SCUSA E' BUONA PER SGUAINARE I CAPEZZOLI - EMILY RATAJKOWSKI CELEBRA IL PRIMO COMPLEANNO DEL FIGLIO PUBBLICANDO UNA SERIE DI FOTO IN CUI È RITRATTA COMPLETAMENTE NUDA DURANTE GLI ULTIMI MESI DELLA GRAVIDANZA: PANCIONE IN VISTA, LATO B IN BELLA MOSTRA E ZINNE COPERTE DALLA MANO SOLO PER NON FARSI BANNARE DA INSTAGRAM…

Valeria Paglionico per www.fanpage.it

emily ratajkowski 3

Per Emily Ratajkowski ieri è stata una giornata speciale e non solo perché ha celebrato la Festa della Donna: suo figlio Sylvester, il primogenito nato dal matrimonio con Sebastian Bear-McClard, ha compiuto un anno. La modella pensato bene di fargli una dolcissima dedica social anche se il diretto interessato potrà leggerla solo quando sarà grande. A dispetto dei post di compleanno "tradizionali", il suo è all'insegna della sensualità. Il motivo? La Ratajkowski ha ricordato i dolci momenti della gravidanza con alcuni scatti in cui posa nuda col pancione in bella vista.

La dedica di Emily Ratajkowski al piccolo Sly

Sembra ieri che Emily Ratajkowski è diventata mamma, eppure è passato esattamente un anno. Nel 2021 poco dopo la Festa della Donna condivise il primo scatto con il piccolo Sly tra le braccia e da allora non ha potuto fare a meno di rivedere le priorità della sua vita, mettendo al primo posto il piccolo.

emily ratajkowski 2

Certo, essendo tornata in splendida forma già pochi mesi dopo il parto, non ha avuto problemi a tornare a lavoro, ma è chiaro che rispetto al passato dedica gran parte del suo tempo alla famiglia piuttosto che al lavoro. Non sorprende, dunque, che nella didascalia del post di compleanno dedicato al bimbo abbia scritto: "Buon compleanno Sly e buon compleanno a me".

Le foto della dolce attesa di Emily Ratajkowski

emily ratajkowski 1

Sarà perché il primo anno da mamma è stato splendido o perché semplicemente è stata sopraffatta dall'effetto nostalgia, ma la cosa certa è che Emily ha rispolverato le foto della gravidanza, per la precisione quelle all'insegna della sensualità. Sui social ha infatti postato diverse immagini in cui posa nuda col pancione in bella vista, da quella realizzata nella vasca da bagno a quella su un divano total pink, dando prova del fatto che la femminilità di una donna raggiunge il suo culmine proprio durante la dolce attesa. Come si ha chiuso l'album di Instagram? Con un dolcissimo scatto del figlio con le sue tenerissime guanciotte in primo piano.

