OGNI SCUSA È BUONA PER FAR VEDERE L’UCCELLO – “FURBIZIO” CORONA È APPRODATO A NOTO, DOVE STA SVACANZANDO CON LA FIDANZATA 24ENNE SARA BARBIERI, CHE ASPETTA UN BAMBINO, E IL FIGLIO CARLOS MARIA, USCITO DALLA COMUNITÀ IN CUI SI TROVAVA DA GENNAIO – DOPO AVER MOSTRATO LA VILLA DI LUSSO IN CUI TRASCORRERÀ LE VACANZE, L’EX RE DEI PAPARAZZI SI È SPIAGGIATO A BORDO PISCINA: COMPLETAMENTE NUDO E CON UNA MUTANDINA APPOGGIATA SULL’AUGELLO, GLI È BASTATO MUOVERSI PER FAR SPOSTARE IL PEZZO DI STOFFA E MOSTRARE I GIOIELLI DI FAMIGLIA…

Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 3

Fabrizio Corona è partito per le vacanze. L'ex re dei paparazzi è in Sicilia, a Noto […] insieme al figlio Carlos Maria, uscito dalla comunità in cui si trovava da gennaio e alla fidanzata Sara Barbieri che tra qualche mese lo renderà papà per la seconda volta di un altro maschietto (che Corona vorrebbe chiamare John).

Corona ha poi mostrato su Instagram alcuni spazi della sua villa extra lusso dove alloggerà per i prossimi giorni: non mancano vetrate con panoramiche, piscine e tanto lusso.

fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 9

Cucina total black opaco con isola e tavolo da pranzo coordinati, vetrata incredibile sull'intera città di Noto, Fabrizio Corona ha scelto una delle ville più lussuose e moderne dove poter alloggiare e godersi le sue vacanze.

[…] L'ex re dei paparazzi ha poi condiviso anche una storia su Instagram in cui si mostra rilassato sotto al sole mentre si abbronza e mostra la piscina a filo d'acqua di fronte a lui con acqua limpida e le sdraio vicino […]

fabrizio corona sara barbieri fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 2 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 15 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 4 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 5 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 7 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 8 fabrizio corona fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 10 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 11 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 1 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 12 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 13 fabrizio corona e sara barbieri in vacanza in una mega villa di noto 6

fabrizio corona mostra il pisello a bordo piscina-3 fabrizio corona mostra il pisello a bordo piscina-2 fabrizio corona mostra il pisello a bordo piscina-1