Fausta Chiesa per www.corriere.it

Le bollette del gas finalmente scendono: le nuove tariffe annunciate dall’Autorità Arera prevedono un calo del 12,9 per cento rispetto a quelle in vigore nel terzo trimestre 2022. Lo ha annunciato l’Autorità presieduta da Stefano Besseghini.

Si tratta della tariffa valida per il mercato tutelato solo per il mese di ottobre, visto che il nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente introdotto per il quarto trimestre di quest’anno prevede una tariffazione mensile anziché trimestrale, basata sui prezzi reali del gas sul mercato italiano Psv di ottobre, quindi sul costo reale della materia prima e non sulle stime del costo basate sull’andamento dei contratti futures sul mercato europeo Ttf, metodo che era preso a riferimento fino al terzo trimestre 2022 per il gas e che vale tuttora per l’elettricità.

Besseghini: «Non abbassare la guardia»

«Non abbassiamo la guardia — ha commentato il presidente di Arera Stefano Besseghini — i valori rimangono molto alti rispetto al passato e determineranno bollette più impegnative con il crescere dei consumi della stagione invernale, con prezzi che sono previsti in risalita per la maggiore domanda». Comunque una buona notizia per i 7,3 milioni di utenti del mercato tutelato del gas, se si considera l’aumento del 70% pagato da chi aveva le bollette emesse in acconto.

Se il metodo di calcolo non fosse cambiato, si avrebbe avuto un aumento del 70%. Ma ora i consumatori che hanno pagato di più avranno il ricalcolo, con il conguaglio che sarà effettuato nella prima bolletta utile. «In termini di effetti finali — quantifica l’Arera — la spesa gas per la famiglia tipo è di circa 1.702 euro, +67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° novembre 2020 - 31 ottobre 2021)».

Scende il costo della materia prima

Il calo del 12,9% è calcolato su un prezzo medio del gas sul Psv di 78,05 euro che si traduce in una «Cmem» (componente formata dal costo della materia prima e dalle attività connesse) di 83,5 centesimi per metro cubo e quindi un prezzo totale di 107,64 centesimi per metro cubo rispetto ai 123 del periodo luglio-settembre. Il calo è quindi più ampio rispetto alla previsione fatta da Staffetta e citata dal corriere.it, perché l’Arera ha utilizzato come fonte la rilevazione dei prezzi del Psv fatta da Icis, mentre Staffetta ha utilizzato le rilevazioni di Alba Soluzioni.

La luce non cambia

La luce, per cui non è cambiato il metodo di aggiornamento, è aumentata del 59% nel quarto trimestre 2022. Secondo il presidente di «Nomisma energia», Davide Tabarelli, «le disposizioni per il gas teoricamente si potrebbero applicare anche all’elettricità . Se l’avessimo fatto per la luce avremmo già avuto cali in bolletta, invece dobbiamo aspettare gennaio e sperare che siano sempre bassi i prezzi».

Consumerismo: «Aiuti più equi»

Le associazioni dei consumatori sono preoccupate, perché anche se le bollette sono scese, restano comunque su valori molto più elevati rispetto a un anno fa. «La discesa dei prezzi, sebbene sostanziosa – spiega il presidente di Consumerismo No Profit Luigi Gabriele – è lontanissima dall’essere sostenibile per le famiglie al fine di ammortizzare gli enormi rincari dell’ultimo anno e soprattutto non incidono allo stesso modo in base alle classi di reddito. Infatti tutti hanno ricevuto gli stessi aiuti in bolletta da parte dello Stato (il riferimento è all’azzeramento degli oneri generali di sistema, ndr), una parte molto ampia degli italiani deve rinunciare a carne e pesce per arrivare a fine mese mentre un’altra, quella più benestante, gode delle stesse agevolazioni sulle bollette pur potendo permettersi di pagarle per intero.

Chiediamo al nuovo governo di interrompere gli interventi a pioggia e aiutare di più chi ne ha bisogno. Serve modificare subito questa stortura rendendo i meccanismi incentivanti socialmente equi e permettere a chi sta facendo enormi sacrifici di tornare a mangiare carne e pesce».

