7 ott 2022 12:43

OGNUNO HA I RICONOSCIMENTI CHE SI MERITA - RAMZAN KADYROV PUÒ VANTARE UN “GUINNESS WORLD RECORD” PER IL MAGGIOR NUMERO DI SANZIONI PERSONALI AL MONDO: IL 46ENNE NE HA TOTALIZZATE 15 CHE DIVENTANO 68 IN TOTALE CONTANDO PARENTI E COLLABORATORI – E IL CAPO DEI CECENI ESULTA: “SONO ORGOGLIOSO E FELICE. NON PER LE SANZIONI, MA PERCHÉ PROTEGGO LA RELIGIONE DELL'ISLAM, I NOSTRI COSTUMI E TRADIZIONI…” - VIDEO