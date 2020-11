OGNUNO HA I SUOI UNTORI – A BROOKLYN 7MILA EBREI ORTODOSSI SENZA MASCHERINA HANNO PARTECIPATO A UN MATRIMONIO IN UNA SINAGOGA FOTTENDOSENE DEL DISTANZIMANENTO SOCIALE – CUOMO SI INCAZZA: “È PALESE DISPREZZO DELLA LEGGE E IRRISPETTOSO PER LA GENTE DI NEW YORK. DE BLASIO FACCIA UN’INDAGINE” – MA QUANDO IL SINDACO SI È PERMESSO DI DIRE QUALCOSA CONTRO GLI ORTODOSSI CHE FANNO COME CAZZO GLI PARE, LO HANNO ADDITATO COME UN “SEMINATORE DI ODIO…” - VIDEO

Da "www.ilmessaggero.it"

matrimonio comunita' ebraica new york 3

Polemiche dopo il video pubblicato dal "Jerusalem Post" nel quale si vedono migliaia di persone a una festa di matrimonio. Tutte senza mascherina e senza distanziamento fisico. Le immagini, secondo il portale, sono state girate due settimane fa a New York, dove la comunità chassidim Satmar di Brooklyn ha celebrato un matrimonio. Il video riprende i festeggiamenti per le nozze di Joel Teitelbaum, nipote del Gran Rabbino Aaron Teitelbaum, il capo della comunità Satmar Hassidic di Kiryas Joel, nello stato di New York.

matrimonio comunita' ebraica new york 2

Nel filmato, pubblicato per la prima volta dal New York Post, si possono vedere migliaia di hassidim cantare e ballare all'interno del complesso della sinagoga Satmar Kiryas Joel. Secondo le regole della città americana, i luoghi di culto al coperto devono essere occupati al 50% della loro capienza e i fedeli all'interno devono indossare la mascherina e rimanere a 2 metri di distanza. Cosa che non avviene in questa celebrazione dove, secondo il New York Post, sono presenti 7000 persone, la capienza massima della struttura.

DAGONEWS

sinagoga yetev lev d'satmar

Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha denunciato il “palese disprezzo della legge” ritenendo il rabbino responsabile per aver ospitato il matrimonio con 7.000 ospiti: «È illegale e irrispettoso per la gente di New York. La legge protegge tutti – ha continuato Cuomo, invitando il sindaco Bill De Blasio a condurre un’indagine – Se 7mila persone vanno a un matrimonio è un problema tenerlo “segreto”». Per mantenere nascosta la celebrazione, la comunità ha condiviso le informazioni sul matrimonio solo con il passaparola.

andrew cuomo

Il Governatore Cuomo ha anche aggiunto che a ottobre lo stato ha ordinato l'annullamento di un altro matrimonio programmato a Williamsburg del nipote di Satmar Grand Rabbi Zalman Teitelbaum, fratello e rivale di Aaron. L'evento avrebbe dovuto attirare 10.000 persone. «Se si scopre che, poiché abbiamo fatto annullare quel matrimonio, la reazione è stata “beh, faremo un matrimonio segreto”, sarebbe davvero scioccante e totalmente ingannevole viste le conversazioni che ho avuto con i membri della comunità».

ebrei ortodossi contro bill de blasio a new york 1 ebrei ortodossi contro bill de blasio a new york 2 ebrei ortodossi contro bill de blasio a new york 3 bill de blasio matrimonio comunita' ebraica new york 1