A OGNUNO IL SUO TURISMO - IL VILLAGGIO FRANCESE DI RIA-SIRACH, TRA IL 15 APRILE E IL 15 GIUGNO DI OGNI ANNO VIENE INVASO DA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI FORMICHE CHE ENTRANO NELLE CASE ATTRAVERSO I CONDOTTI - "LA MATTINA TI ALZI, LI HAI DAPPERTUTTO. CI CADONO ADDOSSO QUANDO DORMIAMO!" - IL SINDACO: "ABBIAMO CERCATO DI FARE IL MASSIMO. CI SENTIAMO UN PO' IMPOTENTI. SE QUALCUNO HA UNA SOLUZIONE..."

Fulvio Cerutti per La Stampa

Formiche a Ria-Sirach

Un villaggio dei Pirenei Orientali viene invaso da centinaia di migliaia di formiche. Il tutto dal 15 aprile al 15 giugno, il tutto da dieci anni. È l’incubo che vivono più di dieci abitazioni di Ria-Sirach, in Francia.

Questi insetti invadono le case attraverso condotti elettrici, telefonici e di altro tipo: basta aprire una qualsiasi presa elettrica per vedere grappoli di migliaia di formiche che sembrano andare lì a morire tra i fili o ai piedi di dispositivi elettrici. Mentre altre migliaia assaltano tutta la casa.

Formiche a Ria-Sirach 5

I media francesi raccontano per esempio la storia di Liniane Berrier, una donna di 83 anni che da anni affronta questo incubo: «La mattina ti alzi, li hai dappertutto. E adesso, mi impediscono di dormire: le formiche si infilano nella presa elettrica e provocano un corto circuito che fa suonare il campanello alla porta...». Il disagio non si ferma solo al disagio, ma comporta anche un costo: nel corso di questo decennio ha speso più di 700 euro per mandarle via.

Formiche a Ria-Sirach 4

«Soffriamo per il problema di queste formiche da 10 anni e sono traumatizzata anche io! – racconta una vicina di casa della signora Liliane –. Ci cadono addosso quando dormiamo! Ho un'insalata fresca in cucina, ci sono un sacco di formiche sopra!».

E a rendere ancora più esasperante questo fenomeno c’è la mancanza di una soluzione: «Da parte nostra abbiamo cercato di fare il massimo – spiega Jean Maury, sindaco di Ria Sirach –, abbiamo cercato di aiutare i cittadini, anche se è in una proprietà privata. Ci sentiamo un po’ impotenti, ma non siamo riusciti a trovare soluzioni per sradicare queste formiche! Se qualcuno ci ascolta e trova soluzioni, siamo interessati!».

Formiche a Ria-Sirach 2 Formiche a Ria-Sirach 3