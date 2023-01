28 gen 2023 10:30

OH GESÙ! – UNA DONNA IN TOPLESS È ENTRATA IN UNA CHIESA IN NORD DAKOTA, HA AFFERRATO UNA STATUA DI GESÙ, FACENDOLA CADERE A TERRA: LA SCULTURA È ANDATA IN MILLE PEZZI E LA SVALVOLATA HA TENTATO DI SCAPPARE – FERMATA SULL’USCIO, I POLIZIOTTI SI SONO ACCORTI CHE NON AVEVA NEMMENO LE SCARPE ED ERA SOTTO EFFETTO DI NARCOTICI: “NON ERA IN GRADO DI RISPONDERE A NESSUNA DOMANDA E…”