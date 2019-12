27 dic 2019 16:50

OH GESÙ – NETFLIX FA DIVENTARE OMOSESSUALE CRISTO IN UN FILM E OVVIAMENTE SI SCATENA IL PUTIFERIO – DOPO LA PETIZIONE PER BLOCCARNE LA DIFFUSIONE, IN BRASILE ALCUNE PERSONE SONO PASSATE DIRETTAMENTE ALL’AZIONE E HANNO LANCIATO MOLOTOV CONTRO LA SEDE DEL COLLETTIVO CHE L’HA CREATA – IL VESCOVO: “LA PIATTAFORMA È POSSEDUTA DAL DEMONIO” – VIDEO