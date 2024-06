23 giu 2024 12:12

OH MY GOD! MONSIGNOR EDGAR PENA PARRA, IL SUCCESSORE DI ANGELO BECCIU ALLA SEGRETERIA DI STATO, SI PRESENTERA’ IN UN TRIBUNALE BRITANNICO PER ESSERE INTERROGATO SUL CASO DEL PALAZZO AL 60 DI SLOANE AVENUE A LONDRA, ACQUISTATO DAL VATICANO – È UN CASO SENZA PRECEDENTI: FINORA LA SANTA SEDE HA SEMPRE RIVENDICATO L'IMMUNITÀ DIPLOMATICA PER I SUOI RAPPRESENTANTI IN PROCESSI NEL REGNO UNITO – SONO GLI EFFETTI DEL “PASTICCIO” COMBINATO DAL PROMOTORE DI GIUSTIZIA ALESSANDRO DIDDI, I CUI PROVVEDIMENTI, SBEFFEGGIATI DAI TRIBUNALI INGLESI E SVIZZERI, SONO FINITI PERFINO SOTTO ESAME ALLA COMMISSIONE ONU SUI DIRITTI UMANI…