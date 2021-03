23 mar 2021 10:06

OK LA CORSA AL VACCINO. MA QUANTO CI PROTEGGE? IL PROF. ALESSANDRO SETTE: "I VACCINI, FINORA AUTORIZZATI, SONO EFFICACI NEL BREVE TERMINE (METTONO AL RIPARO DALL'INFEZIONE E DALLE COMPLICANZE), MA BISOGNERÀ CAPIRE QUALE SARÀ LA RISPOSTA NEL TEMPO. AL MOMENTO SI SA CHE CHI SI È INFETTATO MANTIENE LE DIFESE PER ALMENO OTTO MESI NEL 90 PER CENTO DEI CASI. PERÒ C'È UN DIECI PER CENTO DI PERSONE CHE NON CE L'HA, QUINDI HA UNA POSSIBILITÀ DI REINFETTARSI E DI TRASMETTERE L'INFEZIONE. MEGLIO LA RISPOSTA IMMUNITARIA INDOTTA DA VACCINO. È PIÙ 'VIGOROSA'"