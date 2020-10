OK LA PANDEMIA MA QUI BISOGNA ANCHE TROMBARE (OGNI TANTO) – SU GOOGLE AUMENTANO LE PERSONE ALLA RICERCA DI POSIZIONI SESSUALI "SCACCIA VIRUS", OVVERO QUELLE CHE PERMETTANO DI EVITARE IL CONTATTO FACCIALE - MA SE VOLETE DRIBBLARE I RISCHI, DATEVI ALLA MASTURBAZIONE - IN ALTERNATIVA LIMITARSI AI RAPPORTI CON IL PARTNER ABITUALE - IN ASSENZA DI COPPIA STABILE, MEGLIO OPTARE PER LA...

sesso pecorina

Il coronavirus ha devastato quasi tutti gli aspetti della nostra vita, compreso il modo in cui facciamo sesso. E lo dimostra anche il fatto che sono aumentate in maniera esponenziale le ricerche di posizioni sessuali in cui si evita il contatto ravvicinato con il viso del partner.

cucchiaio

Secondo le statistiche dell’ “End of Tenancy London” la classifica delle posizioni più cercate su internet è stata ribaltata da quando è iniziata la pandemia. Il termine "posizioni sessuali" è stato cercato su Google 2,7 milioni di volte solo nell'ultimo mese, ma i britannici adesso cercano "reverse cowgirl" più di 60.000 volte e "doggy" 18.100 volte. A gennaio, prima del lockdown di marzo, "reverse cowgirl" si fermava a 49.500 e "doggy" a 14.800 ricerche.

doggy stile pecorina 1

Al terzo posto nell'elenco delle posizioni che non comportano un contatto ravvicinato tra i visi dei due partner c’è il cucchiaio che è stato cercato 18.100 volte, rispetto alle 14.800 di gennaio.

Nella lista c’è anche il "69" al quarto posto, con 12.100 ricerche nell'ultimo mese, rispetto alle 8.100 di gennaio. La "carriola" al quinto posto è stata cercata 880 volte, rispetto alle 590 di gennaio.

shower sex

Per evitare il contagio alle coppie inglesi è stato suggerito il sesso telefonico. Ma non essendo un sostituto appagante, è stata stilata una guida per il sesso sicuro: usare le mascherine, non barciarsi, lavarsi spesso le mani e non incontrarsi in caso di sintomi. Il partner più sicuro, ovviamente, rimane la persona con cui si condivide lo stesso tetto.

