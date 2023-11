OLD BUT GOLD - L'INFLUENCER 93ENNE LICIA FERTZ E' TRA LE DUE ITALIANE INSERITE NELLA CLASSIFICA DELLA "BBC" DELLE DONNE PIU' INFLUENTI E STIMOLANTI DEL MONDO! - IL SUCCESSO DI "NONNA LICIA" È MERITO DEL NIPOTE, CHE LE HA CREATO UN PROFILO INSTAGRAM A 88 ANNI DOPO CHE È RIMASTA VEDOVA - TRA FOTO OSE', VIDEO IN CUI FUMA MARIJUANA, POST INCLUSIVI E SIPARIETTI DIVERTENTI, L'ANZIANA SIGNORA E' DIVENTATA UNA STAR DEI SOCIAL... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Federica Lupino per “il Messaggero”

licia fertz 7

«Io come Michelle Obama? Si sono sbagliati. Ecco che cosa ho pensato appena l'ho saputo. Del resto, non faccio niente di eccezionale: ogni giorno, quando posso, aiuto tutti». Nonna Licia, viterbese di adozione, influencer a 93 anni, ha reagito così alla notizia: la Bbc l'ha inserita nella classifica 2023 delle donne più influenti e stimolanti del mondo. […] Le italiane sono due: Antinisca Cenci, disabile e campionessa di volteggio equestre e, appunto, lei, Licia Fertz. Per i follower: Nonna Licia.

licia fertz 18

LA STORIA

Galeotta fu la Pasquetta del 2018. Nonna Licia che fuma la marijuana e si cimenta con il basket insieme a un giocatore professionista - col quale, commentava, «fossi stata giovane con lui un peccatuccio ce l'avrei fatto volentieri» - buca i social. Allora, il suo profilo Instagram aveva appena 20 giorni di vita e già 1.500 follower: lo aveva creato il nipote, Emanuele Usai, a pochi mesi dalla scomparsa del nonno. Lei, Licia, trapiantata a Viterbo dopo che da giovane era stata costretta a fuggire dall'Istria perché cacciata dai titini, aveva 88 anni[…]

licia fertz e il nipote

un anno dopo, oltre 10mila follower da tutto il mondo, principalmente da Stati Uniti e Gran Bretagna, complice una campagna pubblicitaria per gioielli in cui lei posava come modella con tanto di foto osé. Da lì allo sbarco in televisione è stato un attimo. Il suo inarrestabile successo […] l'ha ora portata al prestigioso riconoscimento della Bbc.

licia fertz 17

LE REAZIONI

[…] Un successo merito dell'affetto e dell'intuizione del nipote che ora commenta: «Sai perché la vita è incredibile? Sei anni fa esatti nonna Licia ha dato l'ultimo bacio a nonno e il primo al fantasma della depressione, dopo più di dieci anni passati ad accudirlo isolandosi e rinunciando a tutto. Lo stesso giorno di sei anni dopo, la Bbc l'ha inserita nell'elenco delle 100 donne dell'anno 2023. La Bbc! Mia nonna, tra le 100 donne dell'anno, insieme a Michelle Obama e altre creature straordinarie».

LE MOTIVAZIONI

licia fertz 3

[…] Articolate le motivazioni con cui la Bbc ha scelto proprio nonna Licia. «Non molte 93enni possono dire di avere più di 235mila follower su Instagram, ma per la più anziana influencer d'Italia della body positivity, è solo l'inizio. Licia Fertz ha vissuto durante la Seconda guerra mondiale, sopportato la morte della figlia 28enne e visto morire il marito. Ma quando il nipote le ha aperto un profilo Instagram per tirarla su di morale, i suoi outfit colorati e il sorriso radioso l'hanno subito trasformata in una star dei social».

E ancora: «Ha scritto una autobiografia e posato nuda per la copertina del magazine Rolling Stones all'età di 89 anni. È una attivista contro le discriminazioni contro gli anziani, per i diritti delle donne e della comunità Lgbtq+, promuove la body positivity e trasforma il modo in cui percepiamo i corpi degli anziani».[…]

